L'otovolante di Pioli deve rimanere in alto. Dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, il Milan ha la possibilità di riacciuffare il secondo posto occupato dai cugini nerazzurri che hanno lasciato i 3 punti allo Spezia in una rocambolesca partita alla quale sono seguite la sconfitta della Roma e il pareggio della Lazio. Tutto giocherebbe a favore del Milan che dopo la notte di Champions League da sogno avendo eliminato il Tottenham, ora deve mettere in cascina punti preziosi per blindare uno dei tre posti tra le prime quattro. Considerato il Napoli ormai inarrivabile, l'obiettivo secondo posto è alla portata, ma le distrazioni devono essere messe in disparte.

A Salerno è iniziato il 2023 rossonero con un'ottima prestazione condita da soli due gol, nonostante i numerosi timori post mondiale. A guidare l'attacco rossonero toccherà ancora a Giroud con Zlatan Ibrahimovic che vuole tornare al gol e scalpita dalla panchina. Il gol manca e non poco a Rafael Leao che nel 2023 ha segnato solamente due gol, il primo proprio contro la Salernitana, il secondo contro il Lecce. Nel nuovo modulo l'allenatore Stefano Pioli dovrà fare a meno di una pedina preziosa: Junior Messias. L'esterno brasiliano s'è infortunato in Champions League e sarà assente per almeno un mese, al suo posto dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers o potrebbe rientrare Calabria che sta passando più tempo in panchina che in campo.

Per gli ospiti Sousa vorrebbe puntare la carta 'pistolero' con Piatek a caccia del gol dell'ex. Dia però vorrebbe indossare la maglia da titolare. Tra i primi undici in campo dei salentini potrebbe esserci il ritorno di Mazzocchi dopo il lungo infortunio. Arbitro dell'incontro sarà il signor Federico La Penna della sezione CAN di Roma, gli assistenti saranno Zingarelli e Di Monte; quarto uomo Perenzoni mentre da remoto al VAR ci saranno i fischietti Banti e Guida.

Il Milan ha incrociato 4 volte l'arbitro della sfida con 2 vittorie un pareggio e una sconfitta, contro le 6 volte della Salernitana. Significativa la sconfitta subita contro l'Atalanta per 5-0 in cui il direttore di gara fu proprio Federico La Penna e da cui partì la cavalcata rossonera verso il secondo posto prima e lo scudetto poi.

Been waiting all weekend for Monday night 💪 #MilanSalernitana #SempreMilan



Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/5J7TA7lhnP — AC Milan (@acmilan) March 13, 2023

Salernitana i convocati di Sousa per il monday match contro il Milan

Portier: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Milan-Salernitana le quote e il pronostico

I bookmakers sembrano non aver dubbi dando la vittoria dei rossoneri a 1,27 con il pareggio molto alto a 6 e la vittoria esterna ad una quota vertiginosa a 12.

La quota GOL è molto alta rispetto al solito e si predispone intorno ai 2,25 contro una molto più bassa quota NOGOL a 1,57. Over 2,5 viene pagato 1,65 mentre l'Over 3,5 un unità in più a 2,65. Il risultato esatto con la probabilità di realizzazione più alta a 5,75 è il 2-0 seguito dall'1-0 a 6,75 e dal 3-0 a 7,25. Il primo indiziato a segnare il gol che sblocchi la partita è Olivier Giroud a 4,25 seguito da Rafael Leao, che non segna da 9 giornate, stessa quota di Zlatan Ibrahimovic. Il gol dell'ex Krzysztof Piatek è quotato a 12.