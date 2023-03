Il 27 marzo è iniziata l'udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma presso la Procura di Torino. Il primo appuntamento si è chiuso con un 'nulla di fatto' riguardo alla Juventus: il Gup Marco Picco ha posticipato la prossima udienza al 10 maggio, ratificando la costituzione a parte civile di 30 piccoli azionisti e della Consob. Non risulta invece la Federazione Italiana Giuoco Calcio fra le parti che hanno richiesto risarcimento danni nei confronti della società bianconera.

Su questo argomento si è espresso nelle scorse ore l'avvocato Massimo Durante, intervistato da Radio Bianconera nel programma radiofonico Terzo Tempo

Massimo Durante ha parlato del fatto che la Figc non si è costituita parte civile

'Paolillo è stupito che la Figc non si sia costituita parte civile? Sono io stupito che lui rimanga sorpreso. La Federazione Italiana Giuoco Calcio è quella che ha creato la giustizia sportiva, anzi la roulette sportiva, che si gioca con palline a tinte bianconere', sono queste le dichiarazioni di Massimo Durante a Radio Bianconera.

L'avvocato ha poi aggiunto: 'La giustizia sportiva è rimasta sola adesso, quello che può succedere è che la Juventus si appelli alla giustizia ordinaria'.

Durante poi voluto parlare del ritardo con cui il Consiglio di Stato si sta esprimendo sul ricorso del Figc per l'utilizzo della nota 10940 per la difesa bianconera: 'Non sanno che pesci prendere, un ritardo di chi aspetta l'assist da qualcuno'.

Nelle ore precedenti Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, a Radio Bruno Firenze aveva invece dichiarato di essere rimasto sorpreso del fatto che la Figc non si sia costituita parte civile, in considerazione del fatto che l'Inchiesta Prisma va a ledere anche l'immagine del calcio italiano.

La Juventus potrebbe affidarsi alla giustizia ordinaria

Secondo l'avvocato Durante la società bianconera potrebbe anche rivolgersi ad altri organismi giudicanti, situazione che in prospettiva potrebbe portare anche a un azzeramento dei vertici federali. Riguardo alla Procura di Torino l'avvocato ha aggiunto: 'È abituata a fare i giusti processi e per farne uno giusto non ci va la fretta ma la calma, la competenza e l'applicazione delle norme'.

Intanto per il 19 aprile è attesa un'altra importante decisione per la Juventus: in tale data Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sull'esito del ricorso della società bianconera per i 15 punti di penalizzazione decisi dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze fittizie.