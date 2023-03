Dopo il ko amaro in campionato contro la Roma, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole riprendere la marcia in Europa League. Giovedì ore 21:00, i bianconeri ospitano il Friburgo di Streich nell'andata degli ottavi della competizione. La squadra tedesca vive un buon momento ed arriva da quattro risultati utili consecutive ed il quinto posto in Bundesliga.

Juve: conferma per Di Maria e Vlahovic, spazio a Bonucci in difesa

Per quanto concerne la possibile formazione titolare, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo contro la Roma.

La prima novità potrebbe esser il ritorno dal primo minuto di Leonardo Bonucci che complice i problemi muscolari per Alex Sandro si candida per una maglia da titolare. Il centrale italiano dovrebbe comporre la retroguardia a tre assieme a Danilo e Bremer.

A centrocampo, conferma per Locatelli che resta in vantaggio su Paredes. Ai suoi lati spazio a Rabiot e Fagioli mentre sulle corsie De Sciglio potrebbe vincere il ballottaggio con Cuadrado. Sull'out mancino, non si tocca Kostic.

Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser confermato con Vlahovic e Di Maria in pole per una maglia da titolare. Dalla panchina Chiesa e Kean, squalificato in campionato e pronto a subentrare.

Una sfida fondamentale per la Vecchia Signora per mettere in discesa la qualificazione al turno successivo e continuare la scalata in campionato.

Friburgo: Streich punta su Grifo e Holer

Buon momento di forma per il Friburgo di Streich che arriva da quattro risultati utili consecutivi in Bundesliga con il conseguente quinto posto in classifica. La formazione tedesca si sta così giocando una qualificazione alle coppe europee anche per la prossima stagione.

Per quanto concerne la possibile formazione, Streich è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-4-2-1.

Nelle fila tedesche, milita anche un giocatore italiano ovvero Vincenzo Grifo, convocato anche dal ct Mancini durante la sua gestione in Nazionale. L'esterno italiano, capocannoniere del Friburgo in Bundesliga con 12 reti, comporrà il trio offensivo assieme a Doan e Holer, in vantaggio sul totem Petersen.

A centrocampo, spazio ad Eggestein ed Hofler, mentre sulle corsie confermati Gunter e Kubler.

In difesa spazio al terzetto formato da Sildillia, Lienhart e Ginter, difensore tedesco accostato anche ad alcuni club italiani prima del suo passaggio al Friburgo. In porta, confermato Flekken.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Friburgo:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Friburgo: Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Grifo, Doan, Holer.