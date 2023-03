Giovedì 16 marzo alle ore 18:45 ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 22/23, match che vedrà scontarsi Friburgo e Juventus. La gara d'andata di questo turno della seconda competizione europea, disputata giovedì 9 marzo all'Allianz Stadium, si è conclusa a favore della squadra di Allegri che ha avuto la meglio di misura per 1-0 (Di Maria al 53' su assist di Kostic) contro la compagine di Streich.

Statistiche: la Juventus ha perso soltanto un match degli ultimi ventuno disputati in Europa League, collezionando undici vittorie e nove pareggi.

Friburgo, out Kyereh

Mister Streich e il suo Friburgo saranno chiamati a vincere con almeno due goal di scarto contro la squadra piemontese senza subire reti per guadagnarsi il pass per i quarti di finale della competizione. Impresa ardua, almeno sulla carta, che il tecnico del Friburgo proverà presumibilmente a portare a compimento schierando un propositivo 3-4-3, con Flekken in porta. Terzetto arretrato che potrebbe avere come titolari Kubler, Ginter e Lienhart. Cerniera di centrocampo che avrà buone chance di essere formata da Eggestein e Hofler a far da filtro in mezzo, mentre ai lati troveremo Gunter e Sidillia. Nella triade offensiva del Friburgo, in ultimo, dovremmo trovare dal primo minuto Doan, Grifo e Holer.

Juventus, ballottaggio Chiesa-Vlahovic da affiancare a Di Maria

Max Allegri e la sua Juventus, dopo aver portato a casa un rassicurante 1-0 casalingo nel match d'andata degli ottavi di finale, avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il ticket per il prossimo turno di Europa League. Alla Vecchia Signora, difatti, basterebbe un pareggio o una vittoria con qualsiasi risultato per andare ai quarti di finale della seconda competizione europea.

Conscio di non poter contare sulle prestazioni dell'infortunato Milik, Allegri potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny che a fine anno potrebbe anche essere ceduto come estremo difensore. Probabile spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro (se dovesse riprendersi dall'infortunio muscolare patito all'andata) come titolari difensivi.

Il centrocampo della Juventus, invece, parrà essere inizialmente composto da Cuadrado e Kostic a presidiare le fasce, a far da scudo dovrebbero esserci Rabiot, Locatelli e Fagioli. Oltre alla più che probabile presenza in attacco di Di Maria, potrebbe esserci un ballottaggio tra Vlahovic e Chiesa per affiancare El Fideo, con l'attaccante serbo classe 2000 che sembra avanti nelle gerarchie del mister bianconero.

Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus:

Friburgo (3-4-3): Flekken, Kubler, Lienhart, Ginter, Gunter, Eggestein, Hofler, Sidillia, Doan, Holer, Grifo. Allenatore: Streich.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Kostic, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Di Maria, Vlahovic (Chiesa). Allenatore: Allegri.