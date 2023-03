La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie e dalla possibilità di giocare la Champions League nella stagione 2023-2024 da parte della società bianconera. Di certo arrivano notizie di mercato che parlano di diverse società interessate ai giocatori di qualità della Juventus. Uno dei più graditi sul mercato è Nicolò Fagioli, che dopo un inizio di stagione in cui era considerato una riserva da Massimiliano Allegri è diventato un riferimento del centrocampo bianconero, a tal punto che rappresenta uno dei titolari del settore insieme a Locatelli e Rabiot.

Prestazioni che hanno attirato l'interesse del Manchester City, come riportano rumor di mercato, con la società inglese che sarebbe pronta a fare un'offerta importante in soldi per il centrocampista più l'aggiunta di una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Si parla di Laporta, nazionale francese considerato attualmente una riserva nella società inglese.

Possibile offerta da 40 milioni di euro più Laporte per Fagioli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester City sarebbe interessato a Nicolò Fagioli [VIDEO]. Si parla di una possibile offerta da circa 40 milioni di euro più l'aggiunta di Aymeric Laporte, centrale francese che piace alla società bianconera e che ha un valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Parliamo quindi di un'offerta totale fra soldi e cartellino del francese di circa 70 milioni di euro. Il centrocampista ha recentemente prolungato il suo contratto con la società bianconera fino a giugno 2026 e attualmente sarebbe considerato un giocatore molto importante per la Juventus. Come recentemente dichiarato dall'agente sportivo Pasqualin il centrocampista si trova molto bene alla Juventus e la società non valuterebbe offerte per il suo giocatore.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 18 match nel campionato italiano segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia, 2 match di Champions League e 4 match con 1 assist fornito ad un suo compagno in Europa League. Fagioli sarebbe considerato il sostituto ideale di Gundogan, che è in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. il brasiliano potrebbe sottoscrivere un contratto di due stagioni dilazionando l'ingaggio da 6 milioni di euro, l'argentino potrebbe rimanere un'altra stagione anche senza qualificazione in Champions League. La permanenza di Rabiot invece sembra dipendere dalla partecipazione nella competizione europea da parte della società bianconera.