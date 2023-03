La società sportiva Inter ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di partnership con l'azienda Telepass che diventa così Official Mobility Platform Partner del club nerazzurro fino al giugno 2024.

Telepass diventa Official Mobility Platform Partner dell'Inter

Nella giornata di giovedi 16 marzo 2023 è stato diffuso sul sito ufficiale dell'Inter il comunicato inerente l'inizio della collaborazione tra il club nerazzurro e l'azienda leader in Italia della mobilità integrata.

Telepass diventa dunque Official Mobility Platform Partner del club nerazzurro per due stagioni; questa è la prima esperienza per l'azienda di mobilità con un club calcistico; da quanto si apprende dalla nota dell'Inter la collaborazione andrà ad unificare due marchi che fanno dell’innovazione uno dei punti principali della loro strategia di crescita aziendale.

Con la sigla di questo accordo l'azienda Telepass sarà al fianco dei tifosi nel percorso verso lo stadio semplificando il viaggio grazie ai servizi di mobilità offerti con promozioni esclusive e riservate, favorendo così la transizione ecologica verso comportamenti più sostenibili.

Alcuni dati sull'azienda Telepass

Telepass è un'azienda italiana che si adopera nel settore della mobilità, dei servizi in ambito urbano ed extraurbano; l'operatività è data da applicazioni che recentemente stanno virando verso il digitale con impronta green, fornendo servizi per privati ed aziende.

La sua esperienza trentennale nel settore ha portato l'azienda ha sviluppare nuove tecnologie come il telepedaggio ed oggi nuove frontiere di servizi collegati alla mobilità, come pagamenti senza denaro per carburante e parcheggio, ma anche taxi e car sharing.

Le dichiarazioni sull'accordo

Sulla partnership siglata tra Telepass ed Inter si è voluto esprimere Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell'Inter, che ha dichiarato che "questo accordo con Telepass, azienda leader nella mobilità, unisce due brand innovativi e sarà a favore dei nostri tifosi, ai quali offriremo nuove opportunità per gli spostamenti sostenibili ed economici; siamo molto lieti di questa nuova partnership, la prima dell'azienda italiana con un club di calcio".

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass ha voluto aggiungere che "è un orgoglio per noi firmare questo accordo e poterlo annunciare insieme all'Inter, una realtà che come noi condivide lo spirito di innovazione e la voglia di cambiare e migliorare; inoltre vogliamo rafforzare il rapporto con la città di Milano, perchè il nostro obiettivo è migliorare gli spostamenti delle persone, in questo caso i tifosi nerazzurri, grazie a nuove tecnologie con un'impronta green e sostenibile, fruibili tramite applicazioni di facile utilizzo".