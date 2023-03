L'ex calciatore Antonio Cassano, ora opinionista su Bobo TV, ha lanciato una frecciata a Simone Inzaghi nonostante la qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League.

Secondo Cassano l'Inter avrebbe solamente avuto fortuna, Inzaghi non avrebbe meritato e quindi andrebbe mandato via a fine stagione. Le voci sul possibile esonero di Inzaghi vanno avanti da giorni e si parla già dei suoi possibili sostituti che vanno da Klopp a Thiago Motta.

Il duro giudizio di Antonio Cassano su Simone Inzaghi

Intervenuto in diretta su Bobo TV subito dopo il pareggio dell'Inter con il Porto per 0-0 che è valso per i nerazzurri la qualificazione ai quarti di finale di Champions League (il sorteggio sarà venerdì 18 marzo alle ore 12), l'ex calciatore Antonio Cassano ha voluto criticare fortemente le dichiarazioni di Simone Inzaghi: "è stato fortunato, tra andata e ritorno se c'era una squadra che meritava il passaggio del turno era il Porto, poi le sue parole a fine gara sono indegne dell'Inter, devono mandarlo via a fine campionato (...) anzi anticipiamo a maggio l'esonero".

Secondo Antonio Cassano "i nerazzurri contro il Porto hanno sofferto troppo, la formazione di Inzaghi è nettamente superiore e non può soffrire così, solo Onana ha salvato la partita, altrimenti si andava tranquillamente ai supplementari e sarebbe stato giusto".

"Simone Inzaghi sostiene di aver raggiunto un obiettivo storico, un obiettivo importante: non è così a mio avviso", ha continuato Cassano, "ripeto per me c'è stata una buona dose di fortuna, ho visto un'Inter molto brutta e parecchio fortunata".

Il giudizio di Cassano su Lautaro Martinez

Cassano ha voluto esprimere la sua opinione anche sulla prestazione del capitano nerazzurro Lautaro Martinez sottolineando: "L'attaccante argentino a me piace parecchio ma in queste partite non può mancare clamorosamente; dal giocatore con più talento dell'Inter, per lo più capitano, mi aspetto molto di più".

Antonio Cassano ha poi proseguito: "L'Inter ha giocatori forti come Lautaro, per me è la rosa più forte del nostro campionato e non è accettabile che sia fuori dai giochi per lo scudetto già da febbraio. Inzaghi si esalta per un quarto di finale di Champions League, e questo per me dimostra quanto poco sia il suo valore".

Secondo l'opinionista pugliese "se Simone Inzaghi davvero pensa che si sia scritta la storia, questo è un suo limite e non riuscirà a portare l'Inter a qualche vittoria importante".

Antonio Cassano ha concluso dicendo che "l'allenatore dell'Inter dovrà evolversi e ne ha ancora il tempo, altrimenti rischia di fare la fine di Allegri e Mourinho; i nerazzurri hanno fatto solo una partita di difesa, questo non basta per portare a casa un trofeo come la Champions League, ma grazie alla fortuna e a Onana almeno si sono riusciti a qualificare per i prossimi quarti di finale".