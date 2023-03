Il nuovo allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel avrebbe richiesto per la prossima finestra di mercato estiva l'esterno difensivo dell'Inter Alessandro Bastoni.

Per convincere i nerazzurri a cedere il difensore italiano la dirigenza bavarese starebbe pensando a un'offerta di circa 60 milioni di euro.

Il nuovo Bayern Monaco di Tuchel punta il difensore nerazzurro Bastoni

La dirigenza bavarese che ha appena sostituito il tecnico Nagelsmann con il nuovo allenatore Thomas Tuchel sarebbe pronta a soddisfare le richieste del tecnico tedesco per la prossima stagione: il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic starebbe ragionando su un'offerta all'Inter per portare in Germania Alessandro Bastoni.

Il Bayern Monaco infatti potrebbe dover rinforzare il reparto difensivo secondo le esigenze del nuovo allenatore: al fianco di Matthjis de Ligt e Dayot Upamecano potrebbe essere richiesto proprio un nuovo braccetto di sinistra, come il difensore nerazzurro.

Per convincere i nerazzurri a cedere l'esterno italiano i bavaresi potrebbero arrivare a offrire circa 60 milioni di euro, più un contratto quadriennale al giocatore che è sempre piaciuto all'allenatore Tuchel, che già ai tempi del Chelsea avrebbe provato a portarlo a Londra senza riuscirci.

La posizione dell'Inter su Alessandro Bastoni

I nerazzurri starebbero lavorando con gli agenti di Alessandro Bastoni per un rinnovo del suo contratto che andrà in scadenza nel giugno 2024; l'Inter vorrebbe prolungarlo in modo da tutelarsi da una possibile partenza a parametro zero al termine della prossima stagione calcistica.

Il rinnovo del contratto, che era atteso a inizio anno, però tarderebbe ad arrivare e se ciò non dovesse avvenire entro la prossima estate, i nerazzurri potrebbero decidere di mettere sul mercato il difensore e dunque ascoltare eventuali offerte.

La possibile proposta del Bayern Monaco di circa 60 milioni di euro, se dovesse concretizzarsi, potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra, che necessiterebbe di quella cifra per ripianare i bilanci e i conti della società come richiesto dal Presidente Steven Zhang.

Le alternative per la difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra dovrà far fronte alla sicura partenza di Milan Skriniar e dunque starebbe già lavorando sul mercato per eventuali alternative per la difesa: il primo obiettivo sembrerebbe essere Giorgio Scalvini dell'Atalanta, con la quale si starebbe cercando di trattare sul prezzo di cessione.

Un'alternativa a prezzo ridotto sarebbe Chris Smalling della Roma, che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero nella prossima estate.