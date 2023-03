L'Inter potrebbe modificare in modo profondo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ammesso che il tecnico resti a Milano. Qualche cambiamento ci sarà sicuramente sugli esterni, visto che Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto per fare cassa e anche su Robin Gosens ci sono dei dubbi, con il tedesco pronto a chiedere la cessione se dovesse continuare a trovare poco spazio. Diversi i nomi sondati dalla società nerazzurra in queste settimane, ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno. Si tratta di Joao Cancelo, che in nerazzurro ha giocato agli ordini di Luciano Spalletti nella stagione 2017-2018, quella del ritorno in Champions League dopo diversi anni.

La Juventus, invece, cercherà rinforzi per il reparto arretrato, soprattutto in seguito al passaggio alla difesa a tre di Massimiliano Allegri. Tra i nomi nel mirino della società bianconera c'è Nikola Milenkovic, che negli ultimi due anni ha giocato in una difesa a quattro ma in passato spesso ha giocato come braccetto di destra.

L'Inter sogna il ritorno di Cancelo

L'Inter, con ogni probabilità, rivoluzionerà la fascia destra nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto per fare cassa, mentre Matteo Darmian potrebbe arretrare nel pacchetto arretrato, visto che ha dimostrato di essere molto affidabile come braccetto di destra della difesa a tre.

Sono tante le piste sondate dalla società nerazzurra, da Adama Traoré, in scadenza di contratto con il Wolverhampton, a Tajon Buchanan del Brugge, ma in questi ultimi giorni si starebbe parlando anche del clamoroso ritorno di Joao Cancelo.

L'esterno portoghese è in prestito al Bayern Monaco da gennaio dove, dopo un buon inizio, è finito relegato in panchina e per questo i bavaresi difficilmente lo riscatteranno dal Manchester City. Il rapporto con Pep Guardiola, però, sembra essersi incrinato definitivamente e i nerazzurri sono pronti a sfruttare questo fattore.

Il club meneghino sarebbe pronto a fare un tentativo cercando di prendere Cancelo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Juventus su Milenkovic

La Juventus si sta guardando intorno in cerca di rinforzi in difesa e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Nikola Milenkovic, accostato ai bianconeri già nelle scorse sessioni di mercato.

Non sarà semplice convincere la Fiorentina a privarsi del centrale serbo, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Juve che sembra pronta ad offrire i cartellini di Soulé e Daniele Rugani oltre ad un conguaglio economico sui 10 milioni di euro per convincere i viola.