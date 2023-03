In casa Chelsea potrebbe crearsi una vera e propria asse di mercato con i club milanesi, l'Inter e il Milan, in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un grande rinforzo in difesa, alla luce del sicuro addio di Milan Skriniar, che si accaserà a parametro zero al Paris Saint Germain, e quello probabile di Stefan De Vrij, anche lui in scadenza di contratto. Per questo motivo, l'Inter come rinforzo per la difesa sarebbe interessata a Koulibaly, che il calcio italiano lo conosce molto bene e che al Chelsea non ha avuto un rendimento tale da essere considerato intoccabile ad un anno solo dal suo acquisto.

Per quanto riguarda il Milan, invece, le insidie possono essere in uscita, visto che il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Mike Maignan, essendo alla ricerca di un grande rinforzo tra i pali. Blues che non sono convinti di Kepa e Mendy e sono pronti a tutto per far traballare la società rossonera.

Nel mirino dell'Inter ci sarebbe Koulibaly

L'Inter rivoluzionerà la difesa nella prossima sessione estiva di calciomercato. A prescindere da chi sarà l'allenatore, dalla permanenza di Simone Inzaghi alle suggestioni Jurgen Klopp e José Mourinho, con possibile passaggio alla difesa a quattro, almeno un grande rinforzo servirà visto l'addio di Milan Skriniar e con De Vrij e D'Ambrosio in scadenza di contratto.

Proprio per questo motivo nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti con il Chelsea per capire la fattibilità dell'affare Koulibaly.

Acquistato per 40 milioni di euro dal Napoli la scorsa estate, a Londra il centrale senegalese non ha convinto a pieno, pagando probabilmente l'adattamento in un calcio diverso rispetto a quello italiano, dove era considerato il miglior difensore del campionato.

Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero anche facilitare il buon esito dell'affare. Non è da escludere un affare in stile Lukaku, con la formula del prestito, ma questa volta stabilendo subito una cifra per il riscatto, che non dovrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro. Inglesi pronti anche a contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio, che attualmente ammonta a quasi 9 milioni di euro.

Idea Maignan per il Chelsea

Chelsea che sarebbe pronto a bussare alla porta del Milan per cercare di accaparrarsi le prestazioni di Mike Maignan. I Blues cercano un portiere di livello e sono pronti ad una proposta importante per convincere i rossoneri. Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Cristian Pulisic, oltre ad un conguaglio economico tra i 15 e i 20 milioni di euro, che permetterebbe a Maldini e Massara di fare un tentativo per Vicario dell'Empoli. Bisognerà vedere se basterà o se il Milan cercherà di alzare la valutazione del proprio portiere, che quest'anno è stato a lungo ai box per problemi fisici.