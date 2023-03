Domenica sera a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, Big match pieno di fascino che potrebbe valere tanto per la lotta alla qualificazione della prossima Champions League. Le due squadre infatti, qualora togliessero la penalizzazione alla Juve, si troverebbero a soli tre punti di distanza nella graduatoria, circostanza che potrebbe rendere ancora più infuocato l'incontro. Del derby d'Italia hanno voluto parlare Luciano Moggi ai microfoni di Calciomercatoweb e Andrea Stramaccioni a Tuttosport.

Il derby d'Italia entra nel vivo: Inter e Juventus domenica si giocheranno tre punti validi per la Champions

Inter e Juventus si affronteranno nel match di cartello della Domenica sportiva di Serie A il derby d'Italia andrà in scena dunque alle ore 20:45 in un San Siro che si promette già gremito la sfida tra le due acerrime rivali non solo porta con sé un pregresso ormai decennale ma anche un duello che in prospettiva potrebbe significare tanto per la classifica di ambo due le squadre. L'Inter dopo aver sostanzialmente abbandonato i sogni di gloria per lo scudetto, perdendo punti preziosi che hanno permesso al Napoli di scappare, ora vedrebbe come obiettivo principale quello di qualificarsi per la prossima Champions League.

“Mission” che i nerazzurri condividerebbero con la Juventus, attualmente a quota 38 ma con la speranza di poter riguadagnare quei 15 punti tolti per le penalizzazioni che riporterebbero gli uomini di Massimiliano Allegri a quota 53.

Moggi su Inter - Juventus: "Penso che i nerazzurri vorranno riscattare la sconfitta incassata con lo Spezia"

Del big match tra Inter e Juventus ha voluto parlare anche Luciano Moggi. L'ex dirigente bianconero ha dunque voluto dire la sua sul derby d'Italia ai microfoni di Tuttomercatoweb, designando l'Inter come la favorita per vincere il match: “Penso che l’Inter in questo caso sia leggermente favorita, vorrà riscattare la sconfitta della precedente giornata contro lo Spezia: ha giocato e ha perso ma non è stata la sua peggior partita.

Potrebbe finire con una vittoria di misura dell’Inter”. Moggi ha poi cambiato argomento, parlando della possibilità che vengano tolti alla Juventus i 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri per il caso plusvalenze: “Credo che verranno tolti: può darsi che arrivi qualche altra penalità ma penso che i quindici punti torneranno alla Juventus”. Infine Moggi ha voluto commentare quelli che sono stati i sorteggi di Champions League, affermando come l'Inter abbia pescato un avversario insidioso come il Benfica mentre il Milan sia stato poco fortunato ad incontrare sul proprio percorso il Napoli di Luciano Spalletti. .

Inter-Juventus, Stramaccioni: "Penso che il pareggio sarà il risultato più probabile"

Anche il tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Tuttosport del big match che vedrà affrontarsi Inter e Juventus: "Credo sarà una partita molto tattica, con l’iniziativa in mano all’Inter e ritengo che il pareggio sia il risultato più probabile. E non lo dico per rimanere neutrale, ma perché sono due squadre che fanno della solidità la loro forza: l’Inter in casa, la Juventus ovunque. Questo anche se ritengo che l’Inter abbia più necessità di vincere rispetto alla Juve per dare un forte segnale davanti ai propri tifosi. E questo io so bene cosa voglia dire".