Nella prossima sessione estiva del Calciomercato l'Inter potrebbe attuare una sorta di rivoluzione in rosa. Sugli esterni potrebbero esserci dei cambiamenti, con Matteo Darmian e Federico Dimarco che al momento sembrano essere gli unici sicuri della permanenza all'ombra del Duomo.

La società nerazzurra si sta guardando intorno per capire come rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, anche se non è da escludere a priori un eventuale cambio anche in panchina. Tra gli obiettivi di mercato potrebbe esserci Manuel Lazzari, titolare nella Lazio di Maurizio Sarri.

La prossima estate potrebbe cambiare anche la Fiorentina che vuole costruire una rosa in grado di lottare per le posizioni di rilievo del campionato. Innanzitutto per i viola sarebbe necessario avere un centrocampista di caratura internazionale, in grado di garantire gol e assist alla squadra di Vincenzo Italiano. Per questo motivo la suggestione degli ultimi giorni porterebbe al nome di Rodrigo De Paul che conosce bene la Serie A, essendo esploso con la maglia dell'Udinese prima di trasferirsi all'Atletico Madrid.

L'eventuale offerta dell'Inter per Lazzari

L'Inter starebbe monitorando Manuel Lazzari. Con l'arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio, l'ex Spal all'inizio ha avuto qualche difficoltà a trovare spazio.

L'allenatore biancoceleste è riuscito però ad adattarlo come esterno destro di una difesa a quattro, e soprattutto in questa stagione il calciatore ha avuto più chance di giocare da titolare. Ad ogni modo, Lazzari sa dare il meglio di sé come quinto di centrocampo sulla fascia destra.

Questa caratteristica potrebbe consentire a Lazzari di adattarsi al meglio alle idee tattiche di Simone Inzaghi.

Infatti all'Inter andrebbe a svolgere sulla corsia sia la fase difensiva che quella offensiva, alternandosi con Matteo Darmian, visto che probabilmente Denzel Dumfries sarà ceduto per fare cassa.

Lazzari ha un contratto con la Lazio fino al giugno del 2027, rinnovato da poco, e per tale ragione sarebbe valutato almeno 20-25 miloni di euro.

L'Inter potrebbe tentare di proporre uno scambio alla pari con Robin Gosens, approfittando del fatto che i biancocelesti hanno una scarsità di terzini sinistri. Non a caso, a gennaio è arrivato Luca Pellegrini in prestito dalla Juventus.

Idea De Paul per la Fiorentina

Passando alla Fiorentina, il club toscano starebbe cercando un centrocampista bravo negli inserimenti, capace di giocare sia da mezzala che da trequartista, facendo anche l'esterno all'occorrenza. Queste caratteristiche risponderebbero al nome di Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino sia in nazionale che con l'Atletico Madrid ha ricoperto diversi ruoli e tornerebbe volentieri in Italia visto che in Spagna non sembra essere intoccabile per l'allenatore Diego Pablo Simeone.

I viola vorrebbero l'ex Udinese in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus.

I colchoneros potrebbero aprire al prestito se, però, gli venisse garantito l'obbligo di riscatto.