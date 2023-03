La dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino il nuovo Kvaratshkelia; gli osservatori nerazzurri, stando a quanto riferito da interlive.it, starebbero infatti lavorando per portare in Italia il centrocampista offensivo Giorgi Kvernadze del Saburtalo, che milita nel campionato georgiano.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro arriva dalla Georgia

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero individuato un nuovo talento per il centrocampo dell'Inter del futuro; si tratterebbe del giocatore georgiano del Saburtalo Giorgi Kvernadze, considerato in patria molto simile a Kvaratshkelia del Napoli.

Sarebbero stati proprio gli osservatori del club partenopeo i primi a segnalare il centrocampista classe 2003, ma poi la dirigenza del Napoli avrebbe virato sull'acquisto a titolo definitivo di Kvicha Kvaratshkelia nella scorsa estate dalla Dinamo Batumi.

L'Inter, allertata dai suoi osservatori, avrebbe contattato gli agenti di Giorgi Kvernadze e starebbe già lavorando con il club georgiano per un suo trasferimento in Italia nella prossima stagione; il club nerazzurro non vorrebbe lasciarsi sfuggire l'occasione di un colpo a basso budget dal buon potenziale secondo quanto raccontato da chi sta seguendo da vicino il centrocampista.

Le caratteristiche tecniche di Giorgi Kvernadze

Il centrocampista offensivo classe 2003 ha due anni in meno di Kvaratshkelia ma come lui occupa la posizione dietro alla trequarti offensiva con possibilità di svariare da destra a sinistra dell'attacco; Kvernadze nasce come ala sinistra con corsa e velocità, ma soprattutto propensione al dribbling, qualità in comune con il talento del Napoli.

La rapidità di esecuzione in spazi stretti lo ha portato a farsi notare da diversi club in Europa, non solo in Italia; anche il Chelsea starebbe valutando il giocatore, ma in Premier League preferirebbero profili già affermati.

In questa stagione nel campionato georgiano appena iniziato il centrocampista offensivo ha collezionato già due presenze ed una realizzazione; in Coppa di Georgia ha giocato 3 partite senza alcun acuto.

L'operazione di trasferimento in Italia

La dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di provare un'offerta diretta al Saburtalo per poter acquisire il cartellino di Giorgi Kvernadze; una volta acquistato il giocatore però l'idea del club nerazzurro potrebbe essere quella di girarlo per una stagione in prestito, magari al Frosinone dove già milita Mulattieri, sempre di proprietà del club meneghino.

Ad oggi il cartellino di Kvernadze costa attorno al milione di euro.