La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad una proposta da avanzare al Paris Saint Germain per provare a riportare Achraf Hakimi in nerazzurro nella prossima stagione; l'esterno marocchino avrebbe espresso il suo gradimento per un ritorno in Italia.

L'Inter starebbe riflettendo sul ritorno di Hakimi

Il giocatore marocchino non si starebbe trovando bene a Parigi, soprattutto dopo le ultime vicende extracalcistiche che lo stanno interessando (la denuncia per un presunto stupro e le voci di un possibile divorzio con la moglie) ed avrebbe espresso il desiderio di ritornare all'Inter nelle prossime stagioni.

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando l'eventuale operazione da portare avanti nella prossima finestra di mercato; Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vorrebbero l'esterno marocchino, ma solo alle condizioni economiche proposte dal club.

Per ipotizzare un suo ritorno a Milano infatti Achraf Hakimi dovrebbe tagliarsi considerevolmente lo stipendio e trovare insieme al Paris Saint Germain un'opzione per un suo trasferimento in prestito all'Inter, poichè il valore del suo cartellino sarebbe considerato eccessivo per le casse nerazzurre.

Su queste condizioni starebbero lavorando gli emissari del club e l'entourage del giocatore, ma la proposta ufficiale potrebbe arrivare solamente nella prossima estate.

I numeri di Achraf Hakimi

L'esterno marocchino classe 1994 è stato acquistato dal Paris Saint Germain nell'estate del 2021 per 68 milioni di euro dall'Inter, dopo l'addio di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra appena conquistato lo scudetto numero 19.

Il club nerazzurro lo aveva acquistato solo un anno prima, nell'estate 2020, dal Real Madrid per circa 43 milioni di euro.

Il giocatore si era messo in mostra negli anni in cui il Real Madrid lo ha girato in prestito al Borussia Dortmund, dove ha conquistato il pubblico e gli allenatori di tutta Europa.

Con la sua cessione l'Inter ha fatto registrare un'importante plusvalenza ma non sembrerebbe essere ancora riuscita a sostituire l'esterno con un profilo di livello.

In questo campionato di Ligue 1 Achraf Hakimi ha disputato 21 partite, con 4 reti e 3 assist all'attivo, ma nonostante le prestazioni importanti non sembrerebbe essersi integrato perfettamente nello spogliatoio del Paris Saint Germain.

Inoltre la recente (ennesima) eliminazione dalla Champions League del club parigino starebbe pesando sul giudizio del calciatore sul suo futuro; in questa stagione nella coppa più prestigiosa in Europa, l'esterno marocchino ha disputato 8 partite, fornendo 2 assist ma senza alcuna marcatura.