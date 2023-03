L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Sono tante le situazioni in sospeso, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto concerne le uscite. Ci sarebbe una formazione intera che potrebbe essere ceduta e proprio per questo il cambiamento potrebbe essere radicale, il tutto cercando di dare sempre un occhio ai costi e al monte ingaggi, che dovrà essere radicalmente ridimensionato.

Tutti i ruoli subiranno delle modifiche, dalla difesa all'attacco, ma qualche dubbio ci sarebbe anche tra i pali visto che sicuramente andrà via Samir Handanovic, in scadenza di contratto: André Onana piacerebbe però molto al Chelsea, anche il primo portiere potrebbe dunque cambiare.

La rivoluzione dell'Inter

Come detto, l'Inter potrebbe rivoluzionare la propria rosa, a prescindere da chi sarà l'allenatore, dato che inevitabilmente anche Simone Inzaghi è in discussione dopo gli ultimi risultati in campionato.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, in difesa andrà via Milan Skriniar, ma anche Stefan De Vrij e D'Ambrosio sono in scadenza di contratto e potrebbero non rinnovare. In entrata attenzione a Pavard, già sondato a gennaio, o Solet del Salisburgo, sognando Scalvini dell'Atalanta e con un occhio agli svincolati, con Smalling e N'Dicka che sarebbero sempre nel mirino.

In mezzo al campo andrà via Roberto Gagliardini in scadenza, ma anche Brozovic potrebbe essere ceduto per fare cassa.

In entrata si cercheranno delle opportunità, quali potrebbero essere Kessié e Rodrigo De Paul, che tornerebbero volentieri in Italia, mentre Mkhitaryan e Asllani vanno verso la permanenza visto che rappresentano delle ottime alternative ai titolari.

Sugli esterni sembra quasi scontata la partenza di Denzel Dumfries, mentre a sinistra potrebbero anche restare Gosens e Dimarco.

Al posto dell'olandese si seguirebbe Buchanan del Brugge, valutato 15 milioni, ma anche in questo caso il mercato degli svincolati potrebbe portare delle occasioni importanti come Adama Traoré, in scadenza di contratto con il Wolverhampton.

La possibile Inter 2023-2024

Anche l'attacco dell'Inter sarà rivoluzionato. Edin Dzeko potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza, Joaquin Correa è stato messo sul mercato mentre Romelu Lukaku tornerà al Chelsea.

In entrata possibili fari puntati sulle occasioni Roberto Firmino e Marcus Thuram, entrambi in scadenza di contratto, mentre l'altro nome che piacerebbe è quello di Okafor, anche lui in forza al Salisburgo e valutato 20 milioni di euro.

Questa, sempre secondo le ricostruzioni di Gazzetta.it, potrebbe essere la nuova Inter, tenendo conto della difesa a tre a prescindere dalla guida tecnica.

Inter (3-5-2): Onana (Vicario); Pavard (Scalvini), Acerbi (Smalling), Bastoni (N'Dicka); Darmian (Buchanan), Barella (Mkhitaryan), Calhanoglu (Asllani), Kessié (De Paul), Dimarco (Gosens); Lautaro (Okafor), Thuram (Firmino).