Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Carlo Alvino ha parlato del processo sugli stipendi che la Juventus dovrà affrontare, asserendo come i bianconeri rischierebbero fortemente la retrocessione.

Su questo argomento hanno detto la propria opinione nelle scorse ore anche l'ex dirigente Luciano Moggi, intervistato da Radio BiancoNera e il giornalista Mario Mattioli, intervenuto su TMW Radio.

Alvino: 'Il processo sugli stipendi non può che concludersi con la retrocessione della Juventus'

Carlo Alvino, ospite nella trasmissione Terzo tempo, ha voluto parlare del processo sul caso plusvalenze e della manovra stipendi.

Secondo il giornalista sportivo di fede napoletana, i bianconeri potrebbero essere retrocessi in Serie B: "Alla luce di quello che ho letto mi sono fatto l'idea che 14mila pagine sono piene di materiale, prove, intercettazioni e perciò s'è riaperto il processo. Al di là dell'ottimismo di facciata, neanche nostro signore può salvare la Juventus e sarebbe uno scandalo di dimensioni bibliche. Aggiungo che il vero bubbone esploderà con la manovra stipendi, il -15 per ora è un regalo fatto alla Juve. Per gli stipendi non può che concludersi con la retrocessione in B".

Juve, Moggi: 'I 15 punti dati ai bianconeri potrebbero essere tolti, non posso esprimermi invece per il caso stipendi'

Anche Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, ha parlato del caso plusvalenze e dell'inchiesta sugli stipendi che ha colpito la Juventus.

Queste le parole dell'ex dirigente bianconero: "Penso che le plusvalenze siano ammesse, la Juve non potrebbe farle perché quotata in borsa ma questo è un aspetto che non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha giustamente avvertito la procura. Dal punto di vista sportivo penso quindi che quei punti di penalizzazione possano essere tolti, per quanto riguarda la questione stipendi invece, non posso esprimermi perché non so nulla in merito".

Juventus, Mattioli: 'Le sentenze contro la formazione bianconera sono un tentativo di fermarla'

Sulla Juventus e sulla penalizzazione di 15 punti in campionato data ai bianconeri, ha parlato anche Mario Mattioli.

L'ex giornalista sportivo Rai ora in pensione, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha detto in proposito: "Si sta riprendendo e recuperando i suoi uomini.

Deve recuperare, non deve pensare ad altro. Ieri c'è stato il deposito del ricorso, vedremo che accadrà. Ci sono troppi lati oscuri in questa vicenda, troppa fretta togliere questi punti. Sono tutti tentativi di fermare la Juventus, a vuoto comunque".

Mattioli ha poi concluso il suo intervento, parlando della sorprendente sconfitta della Roma in casa della Cremonese, affermando che si sarebbe aspettato qualcosa di più da un Mourinho che a fine gara ha addossato la sconfitta della sua squadra al quarto uomo.