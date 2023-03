La Juventus ha vinto un importante match in Europa League contro il Friburgo. Grazie ad un gol di Angel Di Maria i bianconeri hanno sconfitto per 1 a 0 i tedeschi e si apprestano ad affrontare il ritorno in terra tedesca con un risultato che evidentemente non dà sicurezza. Sull'argomento ha voluto parlare nel post match il brasiliano Bremer, titolare contro il Friburgo insieme inizialmente a Danilo ed ad Alex Sandro. Con l'infortunio di quest'ultimo è poi entrato Bonucci, con lo spostamento da centrale di destra di Bremer. Proprio sulla posizione dopo l'ingresso del centrale italiano Bremer ha dichiarato che da centrale di destra può giocare con maggior pressing e la Juventus è migliorata nell'impostazione grazie alla gestione ottimale del pallone da parte di Bonucci.

Sulla mancata convocazione di Pogba per motivi disciplinari il brasiliano ha sottolineato che il francese si è scusato e che bisogna starli vicino.

Il brasiliano Bremer ha parlato della mancata convocazione di Pogba per il match contro il Friburgo

'Pogba si è scusato. Il tecnico ha preso questa decisione. Abbiamo bisogno del francese, dobbiamo stare con lui, cercare di appoggiarlo affinché rientri presto e stia bene con la squadra'. Queste le dichiarazioni di Bremer nel post match di Juventus-Friburgo. Il giocatore brasiliano ha poi criticato il fatto che la Juventus abbia segnato solo un gol, sottolineando come in gare come queste bisogna fare almeno due o tre gol. Bremer ha poi sottolineato l'importanza di Di Maria, definito un giocatore in grado di inventare sempre la giocata.

Bremer sulla sconfitta contro la Roma e sull'importanza del non sottovalutare la Sampdoria

Sulla sconfitta contro la Roma Bremer ha dichiarato che la Juventus è stata sfortunata sugli episodi considerando che ci sono state diverse occasioni da gol con ben tre pali colpiti dai giocatori bianconeri. Ha poi aggiunto che era importante vincere control il Friburgo anche per agevolare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League in previsione del ritorno previsto in terra tedesca.

Sul match di campionato contro la Sampdoria ha dichiarato: 'Abbiamo sottovalutato dei match, sarà diverso contro la Sampdoria anche perché non sarà facile ai bianconeri vincere contro i liguri.

La stagione fin qui disputata da Bremer alla Juventus

Bremer è stato acquistato dalla Juventus per circa 49 milioni di euro dopo diverse stagioni importanti nel Torino.

Un investimento arrivato dopo la cessione di Matthijs de Ligt per circa 77 milioni di euro compresi i bonus al Bayern Monaco. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 28 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando 4 gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.