La Juventus è in attesa capire come si evolverà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, presentato nella serata del 28 febbraio per ottenere l'annullamento dei 15 punti di penalizzazione sanciti a gennaio dalla Corte Federale d'Appello.

Dell'argomento ha voluto parlare anche il direttore di SportItalia Michele Criscitiello, che si è detto convinto che la Juventus abbia buone possibilità nel vincere il ricorso.

Secondo il giornalista potrebbe essere decisiva anche la scelta della Juve di affidarsi all'avvocato Angelo Clarizia, che in passato è stato avvocato del Coni in causa al Tar e al Consiglio di Stato e in questo caso invece difenderà la società bianconera.

Il giornalista Michele Criscitiello parla del caso plusvalenze riguardante la Juventus

Michele Criscitiello in riferimento al caso plusvalenze al ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni ha affermato: "Ovviamente cambierà tutto tra fine marzo e inizio aprile quando sapremo se il -15 resterà o se sarà abolito. Questo non dipende da Allegri. Ricordiamo anche la terza opzione: il collegio di garanzia del Coni contesta alla Corte federale le motivazioni e chiede di riformulare la pena. Ecco che quel -15 potrebbe diventare anche -5, ad esempio. La Juventus punta tutto sul Coni e politicamente ha fatto i passi giusti".

Il giornalista poi ha aggiunto: 'Il Coni può ribaltare tutto, perché la sentenza della Corte Federale d'Appello è stata scritta con i piedi, lo sanno anche in Federazione'.

Criscitiello poi ha sottolineato anche l'importanza per la società bianconera di avere come avvocato Angelo Clarizia: "Spesso è avvocato del Coni in cause al Tar e al Consiglio di Stato. Questa volta, invece, difenderà la Juventus nel suo stesso Coni. Si gioca in casa. Cambia solo la maglia da difendere".

Il tema della manovra stipendi

Un altro filone di indagini che sta preoccupando l'ambiente bianconero è intanto quello relativo alla cosiddetta "manovra stipendi" del 2020. Riguardo a esso ancora non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale da parte della Figc, quindi non vi è ancora nessuna certezza su quali possano essere le conseguenze concrete sulla società bianconera.

A tal proposito non mancano le opinioni degli addetti ai lavori. La settimana scorsa il giornalista Graziano Campi aveva ipotizzato un patteggiamento con multa e penalizzazione di 1-2 punti, mentre nelle scorse ore invece l'avvocato Gigi Marengo ha ipotizzato il rischio di una retrocessione in Serie B. Novità in tal senso dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.