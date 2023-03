La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. C'è anche da lavorare in previsione del Calciomercato estivo, considerando che diversi giocatori sono in scadenza di contratto a giugno e bisognerà capire se saranno confermati o meno. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori attualmente in prestito in altre società, in particolar modo ci riferiamo ad Arthur Melo e Denis Zakaria. Il brasiliano e lo svizzero dovrebbero ritornare a Torino a fine stagione, difficilmente saranno riscattati rispettivamente dal Liverpool e dal Chelsea.

Per l'ex Barcellona si parla di trasferimento in prestito nel campionato brasiliano, per quanto riguarda lo svizzero si valuta una cessione a titolo definitivo nel calciomercato estivo. Arrivato nel mercato di gennaio 2022 per circa 10 milioni di euro essendo in scadenza di contratto qualche mese dopo con il Borussia Monchengladbach, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Chelsea per un totale di circa 37 milioni di euro nel recente calciomercato estivo.

Il giocatore Zakaria potrebbe ritornare a Torino a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Denis Zakaria potrebbe non essere riscattato dal Chelsea a giugno. La società inglese potrebbe decidere di non spendere ulteriori 30 milioni di euro per il cartellino dello svizzero dopo averne spesi circa 7 milioni di euro per il prestito.

Dopo una prima parte di stagione in cui non ha raccolto molto minutaggio il giocatore è stato schierato in diversi match dal tecnico Graham Potter. Ha giocato fino ad adesso 6 match nel campionato inglese, un match in Fa Cup ed uno in Carabao Cup oltre a 2 match con un gol in Champions League. Zakaria potrebbe ritornare a Torino ma non per rimanerci.

La società bianconera potrebbe valutare offerte vicine ai 30 milioni di euro per il centrocampista. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori in prestito con diritto di riscatto Arthur Melo dovrebbe far ritorno a Torino per poi trasferirsi in prestito nel campionato brasiliano.

Possibile il riscatto del cartellino di McKennie e di Kulusevski da parte di Leeds e Tottenham

Il centrocampista Weston McKennie invece dovrebbe essere riscattato dal Leeds, fra l'altro l'acquisto a titolo definitivo si attiverebbe da parte della società con la permanenza del Leeds nel campionato inglese. Arriverebbero circa 30 milioni di euro dal cartellino dell'americano, poco più invece da quello di Kulusevski. In questo caso l'obbligo di riscatto del cartellino di Kulusevski da parte del Tottenham si attiverebbe con la disputa del centrocampista di almeno le metà delle partite disputate dalla società inglese ma anche con la qualificazione alla Champions League.