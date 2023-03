Da gennaio 2023 è ritornato alla Juventus Mohamed Ihattaren. L'Ajax ha deciso di non riscattare il centrocampista per delle vicende extra calcistiche che lo hanno condizionato: dall'arresto per presunta aggressione nei confronti di una sua ex fidanzata è passato del tempo e il giocatore sta cercando di lasciarsi alle spalle dei mesi difficili.

Lo dimostrano le recenti storie pubblicate del giocatore olandese, che si sta allenando individualmente alla Continassa. Proprio su Instagram a una domanda posta da un suo follower il giocatore ha risposto che presto ritornerà in campo.

Il giocatore potrebbe essere gradualmente aggregato alla Juventus Next Gen, la sua qualità potrebbe essere molto importante se consideriamo che nel Psv Eindhoven disputò delle stagioni importanti convincendo la società bianconera a investire sul suo cartellino nel Calciomercato estivo del 2021.

Il giocatore Ihattaren presto potrebbe ritornare a giocare un match nel calcio professionistico

Il giocatore Mohamed Ihattaren potrebbe ritornare presto in campo. Questo il messaggio lanciato dal centrocampista in una recente stories su Instagram rispondendo ad una storia su Instagram. Il giocatore si sta allenando alla Continassa e gradualmente potrebbe essere integrato nella Juventus Next Gen. Arrivato nel calciomercato estivo del 2021 per circa 3 milioni di euro dal Psv Eindhoven, il giocatore è stato ceduto in prestito inizialmente alla Sampdoria.

Una scelta evidentemente non gradita dal giocatore, che decise di rientrare in Olanda senza far ritorno a Genova. L'olandese motivò la scelta dicendo di essere stato messo da parte dall'allenatore e dai compagni di squadra. Da lì il trasferimento in prestito con diritto di riscatto all'Ajax nel gennaio 2022. Prestazioni importanti nella squadra B della società olandese che però decide di non riscattare il suo cartellino anche per motivi extra campo, come la presunta aggressione alla ex fidanzata che lo portò all'arresto.

Da gennaio 2023 il ritorno alla Juventus con l'obiettivo di ritrovare la forma ideale e ritornare ad essere quel giocatore che aveva dimostrato nel campionato olandese di essere uno dei migliori giovani del calcio europeo.

La carriera di Mohamed Ihattaren

Il giocatore Mohamed Ihattaren è cresciuto nelle giovanili del Psv Eindhoven diventando parte integrante della prima squadra a gennaio 2019, all'età di 16 anni.

Un giovane che ha dimostrato tutta la sua bravura nel campionato olandese e che gli ha permesso di fare tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale olandese fino all'under 19. E' stato anche convocato nel 2021 nella nazionale olandese senza però giocare un match.