Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco starebbe pensando di offrire nella prossima estate il cartellino di Serge Gnabry alla Juventus per attutire la richiesta economica dei bianconeri per Dusan Vlahovic, che si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro.

Intanto la Juve, il Milan e la Roma seguirebbero per il reparto offensivo Wilfred Gnonto.

Il Bayern Monaco potrebbe offrire Gnabry alla Juventus per arrivare a Vlahovic

Dusan Vlahovic non sta vivendo il suo miglior momento con la Juventus, tuttavia secondo alcune indiscrezioni l’attaccante serbo sarebbe uno dei profili più seguiti in Europa.

Diversi top club infatti potrebbero bussare alla Continassa nella prossima estate per cercare di portarlo via dalla compagine bianconera è uno di questi sarebbe il Bayern Monaco. La società bavarese sarebbe infatti alla ricerca di un centravanti giovane e di prospettiva: pur di arrivare a Vlahovic potrebbe mettere sul tavolo il profilo di Serge Gnabry.

L'attaccante classe ‘95, dal canto suo, vorrebbe lasciare la formazione guidata da Nagelsmann per trovare un progetto nel quale sentirsi più centrale e di conseguenza lo stesso Bayern potrebbe sfruttare l’occasione per cogliere due piccioni con una fava. Le valutazioni dei due calciatori sarebbero però diverse, in quanto il cartellino di Vlahovic varrebbe almeno 90 milioni di euro, mentre quello di Gnabry si aggirerebbe intorno ai 65 milioni.

Pertanto per far decollare l’affare, il Bayern Monaco dovrebbe dunque versare nelle casse della Juventus un conguaglio economico di almeno 20 milioni di euro.

Juventus, in attacco occhi su Gnonto: sul giovane esterno ci sarebbero anche Roma, Milan e Napoli

La Juventus a prescindere dalla possibile partenza di Dusan Vlahovic nella prossima estate potrebbe comunque cercare un attaccante che sappia giocare anche sulle fasce.

Secondo le indiscrezioni trapelate da Calciomercato.it la società in bianconera avrebbe messo nel mirino il profilo di Wilfred Gnonto. La giovane ala lanciata in nazionale dal CT Roberto Mancini attualmente si trova al Leeds United dove grazie a diverse buone prestazioni è riuscito a quadruplicare il proprio valore di mercato con il quale la società inglese lo aveva prelevato dallo Zurigo, circa 4 milioni di euro

Su Gnonto, oltre all'attenzione della Juventus ci sarebbero anche la Roma di José Mourinho (che in estate dovrebbe sostituire l’oramai ex Niccolò Zaniolo con un esterno offensivo) e il Milan che al termine della stagione in corso potrebbe salutare Rafael Leao. Inoltre anche il Napoli di Luciano Spalletti e l'Atalanta di Giampiero Gasperini seguirebbero l'evolversi della situazione.