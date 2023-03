Sarà un mese di marzo molto impegnativo per la Juventus fra calcio giocato e vicende giudiziarie. A breve sarà in primis valutato dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflitta da parte della Corte Federale d'Appello in merito al caso plusvalenze, in secondo luogo si terrà l'udienza preliminare sull'Inchiesta Prisma relativa ai bilanci del club portata avanti dalla Procura di Torino. L'inchiesta è terminata, ma come scrive La Gazzetta dello Sport di recente sono stati depositati degli atti integrativi che il Giudice per l'Udienza Preliminare Marco Picco sarà chiamato a valutare: un faldone da circa mille pagine integrative in cui è stata inserita anche l'audizione a Paulo Dybala.

Diverse le accuse che riguardano la società bianconera, dalle false comunicazioni sociali alle manipolazione del mercato borsistico, fino ad arrivare alle attività di ostacolo alle funzioni di vigilanza e falso in bilancio. Fra gli indagati spiccano nomi importanti come l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Depositati atti integrativi sul caso plusvalenze e manovra stipendi: il 27 marzo l'udienza preliminare

Sono due i filoni d'indagine sui quali la Procura di Torino sta lavorando, il caso plusvalenze a la manovra stipendi. Indagini che sono state chiuse il 24 ottobre e che hanno portato alle richieste di rinvio a giudizio dei prima menzionati, a cui si aggiungono anche i membri dell'ex Consiglio di Amministrazione della società bianconera per un totale di 12 persone indagate.

Fra dicembre e gennaio la Procura ha presentato anche mille pagine di atti integrativi: nel nuovo faldone spiccherebbe anche l'audizione di Paulo Dybala, che è stato ascoltato anche dalla Guardia di Finanza di Torino sempre sul tema della manovra stipendi. I pubblici ministeri hanno anche ascoltato nelle ultime settimane l'ex dirigente della Juve Maurizio Lombardo e l'ex giocatore Rolando Mandragora, attualmente alla Fiorentina.

Il caso Mandragora

Nelle ultime settimane ha fatto discutere anche il caso Mandragora. Come riporta il Corriere della Sera, la Juventus decise di cedere Mandragora all'Udinese per circa 20 milioni di euro realizzando una plusvalenza finanziaria di 13 milioni di euro. Nell'intesa fra le due società era stata inserita la possibilità di recompra del cartellino da parte del club piemontese a circa 26 milioni di euro da far scattare entro il 2020.

La Juventus decise allora di riacquistare il giocatore per 10 milioni di euro più 6 milioni di bonus nonostante fosse infortunato al ginocchio e di lasciarlo in prestito alla stessa Udinese fino a gennaio 2021. Da parte dei Pubblici Ministeri ci sarebbe allora il sospetto che quel diritto di recompra fosse invece un obbligo di riscatto, che sarebbe stato raggiunto tramite un'intesa segreta fra i due club.

La manovra, sempre secondo la Procura, avrebbe permesso alla società bianconera di iscrivere a bilancio 13 milioni di plusvalenze e non un debito di 26 milioni di euro.