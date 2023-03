La Juventus è in attesa di capire quale sarà l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti in classifica sancita dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze.

Sull'argomento si è recentemente anche il giornalista Luca Momblano che, in diretta su Juventibus, ha lanciato un'indiscrezione sulla possibile decisione che potrebbe prendere il Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus in data 28 febbraio.

Il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe annullare il -15 e rimandare la sentenza alla Corte Federale d'Appello

'Mi sono arrivate voci da Roma relative al ricorso Juventus. C’è una corrente di persone con una certa esperienza (e peso) che ha un’idea molto chiara su come andrà a finire. La tesi è annullamento con rinvio. Tolto il -15 con rinvio alla Corte Federale d'Appello', sono state queste le dichiarazioni di Luca Momblano riportate dall'account twitter Rid The Rock e verificabili sul canale twitch di Juventibus.

‼️🗣”Mi sono arrivate voci da Roma relative al ricorso #Juventus. C’è una corrente di persone con una certa esperienza (e peso) che ha un’idea molto chiara su come andrà a finire. La tesi è annullamento con rinvio. Tolto il -15 con rinvio al CAF.”



[ Momblano - @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) March 6, 2023

I commenti degli utenti al post di Rid The Rock

Sono stati diversi i commenti degli utenti sotto a tale post su Twitter di Rid The Rock.

Qualcuno ha dichiarato: 'Se tolgono il -15, quindi annullano la sentenza, poi non rimandano alla Corte d’appello federale. Alla CAF ti rimandano solo se, a detta loro, ci sono delle incongruenze quindi si torna in tribunale'.

Un altro utente ha invece affermato: 'A mio giudizio, l’eventuale rinvio alla CAF potrebbe servire a riformulare la sentenza in funzione del solo capo di imputazione contestabile (art 31), oggetto della precedente sentenza e per cui é prevista solo una ammenda'.

Un altro follower ha scritto: 'Decisione salomonica, che verrà presa come favorevole alla Juve, ma che sarebbe un'altra ingiustizia, dando nuovamente l'arma alla procura di colpire nuovamente'.

Il ricorso della Juventus alla Corte Federale d'Appello

Il ricorso presentato la settimana scorsa da parte del legali della Juventus è composto da quasi 100 pagine.

Fra le contestazioni mosse alla Corte Federale d'Appello c'è il fatto che le plusvalenze finanziarie non siano normate e come tali - secondo tale interpretazione - non possano rappresentare quindi un illecito. Gli avvocati della società bianconera contestano anche il fatto che i ricavi derivanti dalle plusvalenze finanziarie non siano stati necessari all'iscrizione al campionato. Inoltre, secondo la tesi della società bianconera, non sarebbero stati rispettati i diritti del "giusto processo" e quindi ci sarebbe stata anche una violazione del contraddittorio per gli indagati.