Il giornalista sportivo Massimo Pavan ha commentato nelle scorse ore su tuttojuve.com la vittoria della Juventus contro l'Inter per 1 a 0 lanciando una frecciatina a Simone Inzaghi. Del derby d'Italia e delle proteste della formazione nerazzurra per il presunto fallo di mano di Rabiot in occasione del gol decisivo hanno parlato anche Gennaro Gattuso a Rai Radio 1 e Flavio Briatore a Radio Gr.

Pavan su Inter-Juve: "Qualcuno dopo l’anno scorso a Torino si lamenta, Inzaghi dovrebbe spiegare altre cose"

Il giornalista sportivo Massimo Pavan su tuttojuve.com ha voluto commentare la vittoria della formazione bianconera per 1-0 ottenuta ieri sera nei confronti dell'Inter.

Ecco quanto scritto dal giornalista in proposito: “L’anno scorso quando all’Inter hanno dato a favore tre episodi dubbi come questo nessuno ha aperto questo processo. C'è chiaramente malafede nell'interpretare gli episodi. Inzaghi dovrebbe spiegare come mai Szczesny ha fatto due parate su tiri da fuori, ma il suo vittimismo ci aiuta perché non fa crescere la squadra squadra, meglio così. Mi auguro che in coppa Italia la Juventus giochi con ancora maggiore cattiveria". Concetto, sostanzialmente reiterato dallo stesso Pavan sulle proprie pagine Instagram: "Vittoria di cuore da Juventus con un solo attaccante a disposizione e potevamo fare 4 gol e qualcuno dopo l’anno scorso a Torino si lamenta, Inzaghi dovrebbe spiegare altre cose, trovare questi alibi ci fa piacere".

Briatore: "L'arbitro sbaglia a scaricare tutta la colpa sul Var, ma la Juve ha meritato di vincere ampiamente"

Di Inter e Juventus ha parlato nelle scorse ore anche Flavio Briatore. Il noto imprenditore di fede bianconera è stato dunque intervistato da Radio Gr nella trasmissione La politica nel pallone e in merito alle proteste da parte di Inzaghi e della formazione nerazzurra, Briatore ha detto: “L'arbitro ha sbagliato perché doveva prendersi la responsabilità, senza scaricarla tutta sul Var.

Ci sono stati comunque degli errori sia contro l'Inter che contro la Juventus nel corso del campionato. La squadra di Inzaghi aveva tutto il tempo per rimettere a posto le cose, ma ha giocato una brutta partita. La Juve ha meritato ampiamente di vincere".

Gattuso sul presunto fallo di Rabiot: "Lo vedi cento volte e non capisci se è fallo o no"

Infine anche Gennaro Gattuso ha voluto parlare del match giocato tra Inter e Juventus. L'ex allenatore del Valencia intervistato nelle scorse ore da Rai radio 1 si è dunque voluto concentrare sull'episodio del presunto fallo di mano di Rabiot che ha fatto infuriare Inzaghi e i suoi: "Bisogna avere fiducia in chi sta al Var e in chi deve prendere le decisioni: quell'episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il gol era valido. Fin quando non si ha fiducia ci saranno sempre queste cose" .