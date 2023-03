Nell'ultimo turno di campionato la Juventus ha ottenuto un'importantissima vittoria contro la Sampdoria: un 4-2 che ha visto la firma prepotente di Adrien Rabiot, la cui doppietta ha fatto da contorno alle reti di Bremer e Soulè che hanno rese vane le due realizzazioni dei blucerchiati.

Il contratto di Rabiot scadrà a giugno prossimo, il calciatore ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al termine dell'incontro.

Il giocatore Rabiot ha parlato nel post match di Juventus-Sampdoria

'Il mio fututo professionale? Per il momento non penso a nulla.

Sono contento del lavoro che faccio, del lavoro alla squadra e poi vedremo. Spero di fare tanti altri gol'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel post partita di Juventus vs Sampdoria.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e c'è il rischio possa lasciare a parametro zero la società bianconera. Sul giocatore ci sarebbero diverse società pronte ad offrirgli un contratto importante: al momento pare che le parti non si siano avvicinate dopo un primo incontro di qualche settimana fa, appare comunque ragionevole ipotizzare che nelle prossime settimane l'agente madre del calciatore incontrerà nuovamente i dirigenti del club.

Rabiot ha parlato anche dei due gol subiti dai bianconeri dopo l'iniziale vantaggio per 2 a 0 arrivato grazie a Bremer e proprio al francese: 'Dobbiamo lavorare, è una cosa mentale, dobbiamo essere concentrati per tutta la partita.

Dovevamo vincere per arrivare bene al match contro il Friburgo e sono felice. Il mio è stato un gol importante per la vittoria, sono felice. L’atteggiamento nel secondo tempo è stato buono'.

La stagione fin qui disputata da Rabiot

In questa stagione Adrien Rabiot si sta rendendo protagonista della miglior annata da quando è in bianconero.

Fino ad ora nel campionato italiano ha disputato 22 match segnando 7 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia, 5 match (e 2 gol) in Champions League e 3 match in Europa League. La speranza del francese, come dichiarato anche nell'intervista, è di continuare a dare un contributo importante anche in fase realizzativa soprattutto considerati i problemi del reparto avanzato bianconero, con gli infortuni che continuano a perseguitare Federico Chiesa ed Angel Di Maria per non parlare della crisi che ha di recente colpito Dusan Vlahovic, a secco ormai da diversi incontri.