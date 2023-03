Dalla stagione 2023-2024 la Juventus potrebbe non avere più in rosa Adrien Rabiot. Le conferme arrivano dalla Gazzetta dello Sport, in particolar modo dal giornalista Giovanni Albanese, che parla di probabilità concreta di una sua partenza a parametro zero a giugno. Su Rabiot ci sarebbero diverse società inglesi tra cui il Liverpool, che non avrebbero problemi a garantire al centrocampista un ingaggio importante da circa 10 milioni di euro a stagione.

Indiscrezioni di mercato che vanno in parte a smentire le dichiarazioni di Adrien Rabiot stesso che nel post partita del match Roma-Juventus ha parlato di un possibile incontro con la società bianconera per decidere se proseguire insieme lasciando intendere che esistono delle possibilità di rinnovo.

La Juventus potrebbe lasciare partire Rabiot a parametro zero a giugno

Non abbiamo parlato da quando la Juventus ha parlato con mia madre, ma sono tranquillo e lo sono anche loro. Pensiamo a fare bene sul campo perché la situazione è delicata. Ci saranno giorni migliori, vedremo'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel post match di Roma - Juventus. Il centrocampista francese ha aggiunto: 'Mi trovo bene nella società bianconera, abbiamo tempo per parlare e lo faremo sicuramente'. Dichiarazioni che da tanti sono state interpretate come una possibilità concreta di una permanenza del francese a Torino nella stagione 2023-2024. Parole smentite però in parte dalla ricostruzione del giornalista Giovanni Albanese, che in un articolo sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di possibilità concreta di una partenza del francese.

La Juventus starebbe lavorando ai sostituti di Rabiot: piacerebbero fra gli altri anche Gonzalez e Koopmeiners

Si sono fatti anche diversi nomi come sostituti del francese, da Frattesi del Sassuolo, valutato circa 35 milioni di euro dalla società emiliana, a giovani che stanno dimostrando la loro bravura nel campionato italiano come Hjulmand e Gonzalez del Lecce.

Piace molto anche Koopmeiners, diventato un riferimento del centrocampo dell'Atalanta. Da valutare inoltre il futuro professionale di Nicolò Rovella: il centrocampista ex Genoa attualmente sta giocando in prestito al Monza ed è cresciuto molto, dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2023-2024 probabilmente come sostituto di Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.