Aprile impegnativo per la Juventus fra campionato, Coppa Italia, Europa League e l'esito delle vicende giudiziarie. Il 19 aprile è attesa la sentenza sul ricorso presentato dalla società bianconera per la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. Tanti addetti ai lavori hanno parlato dell'argomento, gran parte sostengono come la società bianconera abbia grandi possibilità di ottenere l'annullamento della sanzione e di guadagnare di nuovo i 15 punti arrivati dalle prestazioni sportive di questa stagione.

Dell'argomento ha parlato Fabrizio Ravanelli, in una recente intervista a LaPresse. L'ex giocatore bianconero ha definito la sentenza "scandalosa" e si è detto convinto che la società bianconera riuscirà a riavere i 15 punti attualmente tolti dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze.

Ravanelli si è detto fiducioso nella restituzione dei 15 punti di penalizzazione

"Da juventino sono tranquillo, alla Juventus verranno restituiti i 15 punti e lotterà per andare in Champions League'. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli. L'ex giocatore bianconero ha spiegato il motivo per cui sarebbero da restituire i punti che la Juventus ha ottenuto in questa stagione. Secondo Ravanelli "È stata una sentenza scandalosa perché non esiste dare tutti questi punti penalizzazioni a campionato in corso.

Qualora avessero dovuto esaminare questa situazione, l'avrebbero dovuto fare per il campionato successivo, anche perché facendo così viene totalmente falsato il campionato". Ravanelli ha poi elogiato Massimiliano Allegri capace di gestire una situazione davvero difficile, considerando che i giocatori si sono ritrovati con -15 punti molto distanti da primi quattro posti che significa qualificazione alla Champions League.

Il mese di aprile della Juventus

La Juventus è attesa da un mese di aprile impegnativo sia per quanto riguarda il caso plusvalenze che per il calcio giocato. Il primo match del mese sarà contro il Verona il primo aprile, segue poi l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter il 4 aprile all'Allianz Stadium di Torino, Lazio-Juventus l'8 aprile, poi Juventus-Sporting Lisbona il 13 aprile, tre giorni dopo la squadra bianconera gioca contro il Sassuolo.

Il 19 aprile è attesa la sentenza sul ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni per la penalizzazione di 15 punti in riferimento al caso plusvalenze. Il 20 aprile è previsto il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il 23 aprile Juventus-Napoli, tre giorni dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. L'ultimo match del mese è contro il Bologna il 30 aprile.