Un documento ricco quello presentato dalla Juventus per il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze decisa dalla Corte Federale d'Appello. Tante le contestazioni mosse dalla difesa, una su tutte la mancanza di una legge che regoli le plusvalenze finanziarie. Secondo la società bianconera questo è il motivo principale per cui non si può condannare con una penalizzazione. Altra motivazione su cui la difesa della Juventus ha lavorato è questa: 'La Corte d’Appello Federale, solo nel segreto della camera di consiglio, ha deliberato su un nuovo e autonomo tema decidendo, senza alcun contraddittorio con la difesa dei deferiti'.

Come scrive Guido Vaciago in un suo articolo pubblicato su Tuttosport la Juventus è andata a processo per essere giudicata su un fatto e finisce per condannata per un altro. E proprio sull'aspetto del mancato diritto alla difesa la Juventus ha arricchito il suo ricorso sottolineando come rappresenterebbe una violazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana.

La Juventus contesta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio

La Corte Federale d'Appello ha deliberato su un nuovo e autonomo tema senza dare la possibilità alla Juventus di difendersi. Questo il riassunto della contestazione mossa dalla Juventus in merito alla mancata possibilità di difendersi. Come si legge nel comunicato si tratterebbe di una grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio che è presente nella Costituzione italiana, all'articolo 24.

A questi bisogna aggiungere a detta della Juventus il mancato rispetto dei diritti del giusto processo, che sono presenti invece nell'articolo 4 del Codice di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in quello del Coni all'articolo 2. In uno stato di diritto, secondo Vaciago, questo aspetto non è un dettaglio.

Michele Criscitiello sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Sull'argomento hanno parlato diversi addetti ai lavori. Michele Criscitiello ha parlato di sentenza rivedibile da parte della Corte Federale d'Appello sottolineando come la società bianconera ha grandi possibilità di annullarla con il ricorso. C'è anche la possibilità di una conferma ma anche di un rimando della sentenza alla Corte Federale d'Appello.

In tal caso il giornalista sportivo ha parlato di una diminuzione della penalizzazione, ad esempio da -15 a -10 o a -5 punti.

Una situazione che evidentemente migliorerebbe la classifica della Juventus, attualmente distante 6 punti dalla Conference League e 10 punti dalla Champions League. Sulla manovra stipendi invece per Criscitiello la situazione è ben diversa. Sull'argomento ha parlato Campi che ha dichiarato che la società bianconera potrebbe subire 1 o 2 punti di penalizzazione ed una sanzione pecuniaria.