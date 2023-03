Inter e Juventus stanno già pensando a come potenziare le rispettive rose in estate. I bianconeri potrebbero anche decidere di cambiare tecnico e di puntare su Zinedine Zidane, ora senza squadra, come nuovo allenatore. In caso di ingaggio del francese i bianconeri potrebbero mettere nel mirino diversi elementi congeniali al suo gioco, come Nicolò Zaniolo, Luka Modric e Raphael Guerreiro.

I nerazzurri, invece, sarebbero sulle tracce di un centrocampista di qualità e potrebbero affondare il colpo per Lazar Samardzic.

La Juventus potrebbe iniziare un nuovo ciclo: i possibili obiettivi

La Juventus qualora Massimiliano Allegri non dovesse centrare gli obiettivi stagionali potrebbe decidere di chiudere anticipatamente il rapporto con lui (nonostante il contratto in vigore fino al 2025) e decidere di ripartire da Zinedine Zidane.

Il transalpino potrebbe chiedere Luka Modric per il centrocampo. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Real Madrid e potrebbe liberarsi a fine stagione per una cifra accessibile. Sarebbe un colpo che garantirebbe esperienza al nuovo progetto del club torinese.

Per la corsia mancina, in caso di mancato rinnovo con Alex Sandro, piacerebbe la soluzione Raphael Guerreiro. Il talento portoghese non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund e piacerebbe anche a Manchester City, Inter e Real Madrid. Potrebbe essere una soluzione tecnicamente ideale perché è in grado di giocare sia da fluidificante in un centrocampo a cinque sia da terzino in una difesa a quattro.

Inoltre i dirigenti torinesi potrebbero studiare anche il colpo Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray. In tal senso potrebbe essere offerto ai turchi il cartellino di Moise Kean, che entro giugno dovrà essere riscattato dall'Everton e quindi diventerà di proprietà dei bianconeri. Nella prossima estate potrebbero intensificarsi i contatti fra i bianconeri e il club di Istanbul.

Un nuovo centrocampista per l'Inter del futuro

L'Inter pare intenzionata a trovare un centrocampista per potenziare il reparto in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini (che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno). Il nome nuovo sarebbe quello di Lazar Samardzic dell'Udinese. La strategia dei nerazzurri potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto e la valutazione del calciatore dei friulani sarebbe di circa 20-25 milioni di euro.

Il nazionale serbo potrebbe essere un calciatore congeniale al progetto nerazzurro, in quanto può essere utilizzato in tutti i ruoli del centrocampo. Le sue qualità in zona gol potrebbero indurre la società meneghina ad affondare il colpo già a giugno.