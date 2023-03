La Juventus nelle prossime settimane dovrà iniziare a definire il Calciomercato estivo: l'eventuale mancata qualificazione alle competizioni europee potrebbe portare la società bianconera anche a effettuare delle cessioni. Fra queste la stampa sportiva internazionale parla con insistenza anche di Dusan Vlahovic, su cui ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi.

Nelle scorse settimane era circolato anche il rumor di un interesse per Vlahovic anche da parte del Real Madrid, ma la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera (vicina ai 100 milioni di euro) non agevolerebbe il trasferimento nella società spagnola del giocatore.

Anzi negli ultimi giorni il Real Madrid avrebbe deciso di valutare come priorità per un rinforzo offensivo del portoghese classe 2001 del Benfica Gonçalo Ramos, che costerebbe circa 30 milioni di euro in meno rispetto a Vlahovic.

Vlahovic potrebbe non trasferirsi al Real Madrid: gli spagnoli preferirebbero l'acquisto di Gonçalo Ramos

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Dusan Vlahovic non sarebbe un obiettivo concreto del Real Madrid. La società spagnola infatti non vorrebbe spendere i circa 100 milioni di euro stabiliti dalla Juventus come valore del cartellino del giocatore serbo, anche in considerazione del fatto che è stato pagato nel mercato di gennaio 2022 circa 75 milioni di euro e che da allora non avrebbe convinto particolarmente sul piano realizzativo.

Il Real Madrid deve comunque sostituire il centravanti Karim Benzema, che è in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno e difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale. Il preferito del Real Madrid sarebbe Gonçalo Ramos, che costerebbe intorno ai 60-70 milioni di euro. Il portoghese classe 2001 del Benfica in questi ultimi mesi sta dimostrando tutte le proprie qualità, non è un caso che abbia giocato diverse partite al mondiale con la nazionale del Portogallo, in alcuni casi venendo preferito come titolare a Cristiano Ronaldo.

Ramos in questa stagione fino ad adesso ha disputato 20 match nel campionato portoghese (segnando 15 gol e fornendo quattro assist). A questi bisogna aggiungere due partite di Coppa di Portogallo, un match con un gol di Supercoppa portoghese oltre a 12 incontri di Champions League (fra qualificazioni e fase finale) con sette gol e cinque assist.