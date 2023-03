La Juventus ha chiuso un ciclo di partite importanti con una bella vittoria ottenuta contro l'Inter a San Siro. I bianconeri si sono portati a casa i tre punti grazie alla rete segnata nel primo tempo da Filip Kostic. Questo gol è stato visionato per quasi cinque minuti dal Var per controllare se ci fosse oppure no un tocco di mano da parte di Adrien Rabiot, tra l'altro il giocatore starebbe pensando di rimanere ancora alla Juve.

Al termine del check la rete della Juventus è stata convalidata. Ma alla fine della gara il tecnico dell'Inter Inzaghi si è detto certo del tocco di mano del numero 25 juventino.

Queste parole hanno scatenato una reazione da parte di Massimiliano Allegri che ai microfoni di Sky Sport ha replicato così al collega: "Siccome tutti brontolano. Perché il giochino è bellino e, io mi diverto un sacco, perché ormai sto invecchiando, ma tutti si lamentano quando ce l'hanno contro, quando ce l' hanno a favore non si lamenta nessuno e questo non va mica bene", ha detto l'allenatore della Juventus.

Allegri: "Non ho mai brontolato sugli arbitri"

La Juventus, negli ultimi due mesi, ha dovuto fare i conti con la penalizzazione di 15 punti in classifica, comminati dalla Corte Federale per la questione plusvalenze. Ma nonostante questo la squadra ha saputo reagire e adesso i bianconeri sono solo a 7 punti dal quarto posto in classifica.

Dunque, la Juventus ha le carte in regola per raggiungere la qualificazione europea anche con la penalizzazione. In ogni caso il club bianconero ha fatto ricorso al Coni e il prossimo 19 aprile saprà se la penalità sarà effettiva o se verrà tolta. In ogni caso la Juventus continuerà a lavorare per raccogliere più punti possibili e sicuramente la vittoria ottenuta a San Siro ha fatto bene a tutto l'ambiente bianconero.

Ma a Massimiliano Allegri non sono andate giù le polemiche sul presunto tocco di mano di Adrien Rabiot nell'azione che ha portato al gol di Filip Kostic: "Io credo che da quando alleno, parlo da quando c'è la televisione cioè da Cagliari, non ho mai, se sbaglio ditemelo, brontolato su un arbitro".

Allegri parla del Var

Massimiliano Allegri, al termine della gara contro l'Inter, ci ha tenuto a difendere la sua squadra dopo le polemiche sul Var sollevate da Simone Inzaghi: "Il Var è una roba oggettiva.

Quindi il gol con la Salernitana è una roba oggettiva. Poi ci sono delle robe soggettive che potremmo stare a discutere. Ma questa è una cosa che non ci va tanto per capirla". Infine, il tecnico della Juventus ha ricordato al collega interista che nel 2022 quando bianconeri e nerazzurri si affrontarono all'Allianz Stadium ci furono alcuni episodi discutibili: "Perché io cosa dovrei dire, l'anno scorso sulla stessa mattonella di terreno, a Torino, nella partita decisiva per la rincorsa in campionato, da una parte della telecamera c'era rigore, dall'altra parte nella stessa mattonella la telecamera era spenta, era andata via la corrente", ha concluso l'allenatore della Juventus.