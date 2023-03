In una recente intervista l'avvocato Giovanni Castronovo ha dichiarato che la Juventus potrebbe anche rischiare la retrocessione se venisse dimostrata l'accusa di falso in bilancio: "L'accusa è di non aver inserito alcune voci nel bilancio, e se dovesse essere dimostrato, il rischio è la serie B".

La dichiarazione dell'avvocato Castronovo sui procedimenti giudiziari della Juventus e le azioni del club

In questi giorni tengono banco le vicende extracalcistiche della Juventus e sul tema è intervenuto anche l'avvocato Giovanni Castronovo in un'intervista ai microfoni di TV Play su Calciomercato.it, esprimendo la propria opinione sulle vicende giudiziarie legate alle plusvalenze ed alla manovra stipendi del club bianconero.

L'avvocato Castronovo ha dichiarato che "per quanto concerne la situazione dei bilanci ed eventuali danni subiti dagli azionisti, chi agisce in borsa è consapevole che esistono dei rischi sulle azioni, rischi che non vengono coperti e non possono essere calcolati, così come per altri investimenti: le azioni sono un investimento volatile, nel caso in cui il club bianconero avesse vinto la Champions League, il titolo in borsa sarebbe invece salito".

L'avvocato ha continuato affermando che "non è possibile dunque prevedere le sentenze prima del giusto processo, prima di tutto ci sarà da verificare se il bilancio della Juventus è stato effettivamente modificato e solo successivamente valutare come muoversi per quanto riguarda le azioni del club".

"Il GUP ha accolto le richieste di costituzione di parti civili poichè il danno potrebbe effettivamente sussistere, sempre ricordando che la situazione relativa alla competenza territoriale potrebbe rimettere tutto quanto in gioco da zero".

L'opinione dell'avvocato Castronovo sulla penalizzazione

L'avvocato Giovanni Castronovo nella sua intervista ha poi proseguito: "Quello che è possibile oggi teorizzare ed immaginare per il futuro della Juventus è legato solamente alla situazione delle plusvalenze, dato che gli altri procedimenti sono ancora in fase embrionale; ancora dovranno esserci il primo grado di giudizio ed avviarsi ancora la vicenda dal punto di vista penale, anche se le due situazioni corrono in autonomia tra loro".

"Sulla questione plusvalenze la Juventus potrebbe difendersi al meglio, partendo dal fatto che nell'aprile 2022 c'era un procedimento già chiuso e che per aprirlo servirebbero elementi nuovi: bisognerà capire se queste intercettazioni saranno effettivamente valide ai fini processuali", ha affermato l'avvocato Castronovo, continuando "da questo punto di vista credo che possa anche avvenire una restituzione dei 15 punti tolti con la penalizzazione".

Parlando invece della vicenda stipendi, l'avvocato Castronovo ha dichiarato che "per la situazione legata alla cosiddetta manovra stipendi, occorrerà valutare come si svilupperà il procedimento: la Juventus sostiene di aver inserito la voce in una casella differente del bilancio, mentre l'accusa sostiene che non sarebbero inserite, falsando quindi il bilancio e se questo dovesse essere confermato il rischio è la retrocessione in Serie B".