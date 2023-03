La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è però da lavorare anche sul mercato, con l'esigenza non solo di valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza ma anche di definire le strategie di mercato. Difficile aspettarsi grandi investimenti, si cercheranno possibilità vantaggiose, un po' come è successo la scorsa stagione con l'arrivo a parametro zero di Di Maria e di Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain.

Difficile il riscatto del centrocampista, che potrebbe ritornare quindi nella società francese.

Come scrive Calciomercato.it la Juventus valuta altri giocatori del Paris Saint Germain, anche perché tante riserve della squadra francese potrebbero essere utili alla Juventus. Fra queste sicuramente il terzino sinistro Juan Bernat e il centrocampista Carlos Soler, arrivato quest'ultimo lo scorso calciomercato estivo dal Valencia per circa 20 milioni di euro. Si era parlato di un interesse della società bianconera per il classe 1997, il suo arrivo potrebbe essere posticipato di una stagione.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Bernat e Soler

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it la Juventus potrebbe ritornare ad attingere alla rosa del Paris Saint Germain nel calciomercato estivo dopo il recente arrivo di Leandro Paredes.

Nella società francese la scorsa stagione ha giocato anche Angel Di Maria, che però è approdato a Torino a parametro zero, il centrocampista invece in prestito con diritto di riscatto dopo che l'obbligo non si è attivato per la mancata qualificazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League.

Paredes potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain, dalla società francese invece potrebbero arrivare Juan Bernat e Carlos Soler.

Il classe 1993 potrebbe essere molto utile in quanto la società bianconera deve rinforzarsi nelle fasce difensive. Lo stesso si può dire di Soler, che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo. D'altronde Paredes potrebbe far ritorno in Francia e Rabiot lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno.

La stagione fin qui disputata da Bernat e Soler

Il giocatore Juan Bernat ha disputato fino ad adesso nel Paris Saint Germain 27 match fra campionato francese, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia e Champions League segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. 29 match per il centrocampista Carlos Soler, con 6 gol segnati e 4 assist decisivi ai suoi compagni. Negli ultimi match l'ex Valencia non ha raccolto molto minutaggio. Una situazione per entrambi che potrebbe agevolare la cessione nel calciomercato estivo, magari anche in prestito con diritto di riscatto del cartellino dei giocatori.