La Juventus si sta preparando in vista della gara di Serie A in programma sabato 1° aprile contro il Verona. Per questo match Massimiliano Allegri avrà qualche defezione, infatti mancheranno gli squalificati Adrien Rabiot e Leandro Paredes oltre agli gli infortunati Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Federico Chiesa.

Ad annunciare l'assenza di Federico Chiesa per la gara contro il Verona è stato lo stesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia: "Chiesa è tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio". L'obiettivo del numero 7 juventino è quello di essere a disposizione per la gara di martedì 4 aprile in Coppa Italia contro l'Inter.

La Juventus sarà senza Rabiot nella sfida contro il Verona

Per la partita di campionato contro il Verona la Juventus dovrà fare i conti con un'assenza importante come quella di Adrien Rabiot, il quale squalificato. Il francese quindi potrà riposare e si riprenderà il suo posto da titolare nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Intanto Massimiliano Allegri dovrà pensare a come sostituirlo contro il Verona. Le ipotesi al vaglio del tecnico livornese sono diverse e non ha ancora sciolto le riserve: "Devo ancora decidere. Sicuramente con Paredes e Rabiot squalificati, sono rimasti Miretti, Barrenechea, Locatelli e Fagioli".

Contro il Verona mancherà anche Paul Pogba e a tal proposito Allegri, in conferenza stampa, ha detto: "Quando rientrerà?

Sta lavorando ma è difficile dirlo, allenamento dopo allenamento vedremo come reagirà il ginocchio".

Di Maria sarà a disposizione, ma difficilmente partirà titolare

Se per la gara contro il Verona mister Allegri non avrà a disposizione Federico Chiesa, potrà invece contare su Angel Di Maria che è rientrato dagli impegni con l'Argentina: "Difficilmente Angel partirà titolare.

Sta bene, ma potrà essere importante a gara in corso".

Anche in difesa ci sarà qualche dubbio di formazione. In tale reparto Massimiliano Allegri ha recuperato Alex Sandro, il quale potrebbe essere titolare accanto a Bremer e Danilo. Ma ogni decisione verrà presa da parte del tecnico solo nelle ore che precederanno la gara contro il Verona: "Devo decidere ancora perchè Alex Sandro è stato fermo. Nel corso della mattinata deciderò la formazione". Qualora il mancino brasiliano non dovesse recuperare, potrebbe giocare dal primo minuto al suo posto Federico Gatti.