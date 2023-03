Il mese di aprile sarà particolarmente importante per la Juventus sia dal punto di vista delle partite che dovrà disputare in campo, sia per quanto riguarda le questioni extracalcistiche. I bianconeri sono attesi da nove sfide importantissime tra campionato, Coppa Italia e Europa League, mentre i legali del club torinese saranno di fronte al collegio di Garanzia dello sport del Coni per discutere il ricorso in merito ai 15 punti di penalizzazione comminati per la questione plusvalenze fittizie.

L'udienza si terrà il 19 aprile e il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato su Twitter proprio di questo appuntamento che attende la Juventus: "Indicazioni sempre più positive per gli avvocati della Juventus, in vista del 19 aprile.

Indicazioni sempre più positive per gli Avvocati della Juventus, in vista del 19 aprile. Vizi di forma oggettivi sulla sentenza della CF. Indicazioni sempre più negative, invece, sul filone penale nell’inchiesta Prisma. Partite aperte a Roma e Torino #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) March 30, 2023

La Juventus attende il ricorso al Coni

Per la Juventus la data del 19 aprile sarà particolarmente importante per capire se gli avvocati del club riusciranno a far valere le proprie ragioni in merito alla questione plusvalenze fittizie.

L'obiettivo dei legali della società piemontese è quello di riottenere i 15 punti nella classifica di Serie A che sono stati tolti lo scorso 20 gennaio.

Secondo Michele Criscitiello in casa Juventus ci sarebbe fiducia in vista del ricorso al collegio di garanzia dello sport del Coni: "Vizi di forma oggettivi sulla sentenza della CF".

Mentre per quanto riguarda l'inchiesta Prisma bisognerà aspettare il 10 maggio, giorno in cui ci sarà l'udienza preliminare presso il tribunale di Torino.

A tal proposito Criscitiello, sempre tramite Twitter, ha scritto: "Indicazioni sempre più negative, invece, sul filone penale nell’inchiesta Prisma. Partite aperte a Roma e Torino".

La reazione della squadra

Mentre la società è impegnata a difendersi in sede di giustizia sportiva e ordinaria, la squadra bianconera cerca di pensare solo al campo.

Mister Massimiliano Allegri ha lavorato proprio per isolare il gruppo dalle questioni extracalcistiche.

Proprio delle emozioni vissute dallo spogliatoio della Juventus dopo la sentenza della corte federale ha recentemente parlato Mattia Perin: "La questione della sentenza ci ha unito tanto. Noi più grandi ci siamo parlati per cercare di affrontare questo momento".

Intanto il gruppo di mister Allegri prosegue la preparazione verso la partita di campionato contro il Verona, in programma nella serata di sabato 1° aprile.