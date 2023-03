La Juventus, in queste settimane, ha un calendario molto serrato e, di fatto, i bianconeri giocano ogni tre giorni. Massimiliano Allegri sta attuando anche diverse rotazioni per permettere ai suoi ragazzi di rifiatare. Uno dei giocatori più presenti nelle ultime settimane è Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri continua a dargli fiducia nella speranza che presto possa trovare la via del gol. Infatti, DV9, nelle ultime partite, non è riuscito ad incidere ma la speranza dell'ambiente bianconero è che presto possa sbloccarsi. Del momento che sta attraversando Dusan Vlahovic, ne ha parlato anche Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport: "Ha la fiducia di Allegri e dei tifosi, quindi deve restare sereno e lavorare duro".

Vlahovic a secco di gol

Dusan Vlahovic, nell'ultimo mese, ha quasi sempre guidato l'attacco della Juventus senza, però, trovare la via del gol. Per questo motivo, il numero 9 juventino comincia ad accusare il fatto di non segnare e sembra in difficoltà rispetto ai suoi compagni di squadra. Infatti, per il momento, il migliore è Angel Di Maria che, con le sue giocate, è spesso decisivo. El Fideo ha regalato il successo ai bianconeri anche nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Adesso, però, Di Maria non è al meglio e contro la Sampdoria potrebbe essere assente. Per questo motivo, Dusan Vlahovic dovrà cercare di trascinare la Juventus. Per Alessandro Del Piero il problema di DV9 potrebbe essere di natura psicologica: "Può darsi ci sia un aspetto psicologico che, in questo momento, non lo aiuta particolarmente".

Questi periodi di astinenza dal gol capitano a tutti gli attaccanti e, per questo motivo, Massimiliano Allegri continua a dare fiducia al suo numero 9. Ma secondo Del Piero, la maglia bianconera ha un peso importante e questo può condizionare Dusan Vlahovic: "La maglia della Juventus pesa parecchio, queste partite nelle quali non vai a segno contano molto".

Infine, secondo 'Pinturicchio', DV9 sarebbe troppo solo in attacco visto che Di Maria tende ad abbassarsi lasciando di fatto solo il bomber serbo.

La Juventus divisa tra campionato ed Europa League

In queste settimane, la Juventus si divide tra gli impegni di campionato e quelli di Europa League. I bianconeri, prima della pausa di fine marzo, avranno tre gare molto importanti contro Sampdoria, Friburgo e Inter.

Dunque, viste le tante sfide, sarà necessario fare il turnover per preservare i giocatori che sono più stanchi. In particolare, Massimiliano Allegri sta pensando a diversi cambi per il match contro la Sampdoria, visto che la sfida contro il Friburgo ha lasciato diversi strascichi a livello fisico.