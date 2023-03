La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro la Roma per 1 a 0, con un gol di Mancini ad inizio del secondo tempo. La sconfitta è stata considerata immeritata, come sottolineato da diversi addetti ai lavori in quanto la squadra bianconera ha preso anche tre pali, dopo aver fatto la partita per gran parte del match. È stato anche il confronto fra Dybala e la sua ex squadra, dopo sette anni in cui l'argentino ha rappresentato un punto di riferimento dei bianconeri. Tanti sostenitori della Juventus hanno criticato l'esultanza del giocatore al gol di Mancini: il giocatore ha voluto rispondere sul suo canale Telegram, dichiarando come il rispetto per la Juventus ci sarà sempre e come non sia andato ad esultare in faccia a nessuno.

Il giocatore ha specificato di aver festeggiato un successo importante con i suoi compagni ma non c'era nessun riferimento alla sua ex squadra nei suoi festeggiamenti.

Paulo Dybala ha scritto un messaggio sul suo canale Telegram ai tifosi della Juventus

'So che è difficile per voi...lo è anche per me...ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quale devo portare rispetto pure!! Vincere non è mai facile e per noi era importante'. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in un post pubblicato su Telegram e rivolto ai sostenitori della Juventus. Le immagini televisive, infatti, hanno immortalato l'argentino intento ad esultare per il gol di Mancini che ha sancito la vittoria della Roma, molto importante ai fini della classifica, con la squadra romana in piena lotta per un posto in Champions League.

L'argentino ha aggiunto che il rispetto ci sarà sempre e che 'ho festeggiato con i miei compagni una vittoria', ha aggiunto. Ha poi chiuso il messaggio sottolineando come l'affetto verso tutti i tifosi bianconeri rimane. Parole importanti quelle del giocatore argentino, rivolte, in particolar modo, ai tifosi bianconeri che lo hanno criticato per il modo in cui ha esultato al gol di Mancini.

La stagione disputata da Dybala

L'addio di Dybala alla Juventus è stato pesante per molti tifosi della squadra bianconera. Sette stagioni importanti, quelle dell'argentino nella squadra bianconera, in cui ha contribuito alle tante competizioni vinte. Come è noto, dopo essere stato vicino all'Inter, Dybala ha sottoscritto un contratto con la Roma fino a giugno 2025.

In questa stagione, finora, ha disputato 25 match fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League segnando 12 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. A dicembre ha vinto, insieme alla nazionale argentina, il mondiale in Qatar. L'impatto di Dybala nella Roma è stato importante, soprattutto in campionato dove sta contribuendo con gol e assist alla lotta per uno dei primi quattro posti che significherebbe qualificazione alla Champions League.