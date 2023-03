La Juventus nelle prossime settimane si metterà al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Fra le varie situazioni da decidere c'è quella del portiere Wojciech Szczesny, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Il polacco piace a diverse società inglesi, su tutte il Newcastle e il Tottenham. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Fra l'altro è uno dei giocatori che più guadagna nella Juventus con circa 7 milioni di euro a stagione.

Se dovesse partire la società bianconera potrebbe provare a sostituirlo con Alex Meret, protagonista di una stagione importante con il Napoli e diventato il titolare dopo la partenza a parametro zero lo scorso calciomercato estivo di Ospina, trasferitosi all'Al-Hilal.

La Juventus potrebbe lasciar partire Szczesny: possibile sostituto Meret

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Szczesny nel calciomercato estivo. Come sostituto la società bianconera potrebbe provare ad acquistare Alex Meret, che (come l'attuale portiere titolare bianconero) va in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024. Una stagione importante quelle del classe 1997, diventato titolare della squadra campana dopo che nelle scorse stagioni si era giocato il posto con David Ospina. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Occorre comunque evidenziare che non è affatto scontato che il club partenopeo voglia cedere proprio agli "eterni" rivali bianconeri l'estremo difensore, peraltro autore di una stagione molto positiva.

Meret non è l'unico portiere a essere valutato dalla Juventus per il futuro, piacciono anche Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi dell'Atalanta (ma attualmente in prestito alla Cremonese). Negli ultimi giorni si è parlato anche dell'interesse per Gianluigi Donnarumma, ma la valutazione di mercato del nazionale italiano (oltre all'ingaggio che guadagna) non agevola affatto il suo approdo nella società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrà valutare dei rinforzi anche in difesa. Potrebbe arrivare un centrale di piede sinistro che si alterni con Alex Sandro, il quale va in scadenza di contratto a giugno ma che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale.

Il club lavorerà anche all'arrivo di due terzini: per la fascia sinistra piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, mentre per la fascia destra circola da tempo il nome di Emil Holm dello Spezia, valutato dalla società ligure circa 10 milioni di euro.