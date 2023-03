La Juventus in estate potrebbe avere degli introiti economici dalle eventuali vendite a titolo definitivo di alcuni giocatori attualmente in prestito con diritto di riscatto ad altre società. In particolare 35 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham.

Il centrocampista svedese ha avuto un impatto importante nella squadra inglese dal suo arrivo, nel mercato di gennaio 2022 e potrebbe essere riscattato anche nel caso in cui non dovesse attivarsi l'obbligo di acquisto. Obbligo che si attiverebbe al raggiungimento delle 50% delle partite stagionali con la squadra inglese, attualmente ipotesi difficile se consideriamo le tante partite saltate dallo svedese per un infortunio rimediato nella prima parte di stagione.

Possibile il riscatto del cartellino di Dejan Kulusevski da parte del Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Tottenham potrebbe riscattare il cartellino di Dejan Kulusevski a giugno e che da poco ha parlato del suo primo gol in Champions League. La volontà della società inglese sarebbe quella di confermare il giocatore pagando i 35 milioni di euro del riscatto dopo che il Tottenham ha già pagato i circa 10 milioni di euro del prestito. Lo svedese arrivato nel mercato di gennaio 2022, ha segnato 5 gol fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni fino a giugno. Nella stagione attuale, anche a causa di un infortunio avuto nella prima parte di stagione, ha avuto un impatto meno decisivo con 2 gol e 6 assist forniti ai suoi compagni fino ad adesso.

In una recente intervista lo svedese ha elogiato il suo tecnico Antonio Conte sottolineando come lo abbia aiutato nel migliorare. A proposito del tecnico pugliese pare difficile una sua conferma nella stagione 2023-2024.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di altri tre giocatori in prestito con diritto di riscatto ad altre società inglesi: Weston McKennie, Arthur Melo e Denis Zakaria.

Lo statunitense potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal Leeds per circa 35 milioni di euro in caso di salvezza degli inglesi. Il brasiliano, attualmente al Liverpool, difficilmente sarà acquistato in quanto è stato condizionato da diversi infortuni e non è praticamente mai sceso in campo con la prima squadra dei Reds.

Lo svizzero nel Chelsea invece nelle ultime settimane sta trovando un certo spazio, ma il riscatto a fine stagione (di oltre 30 milioni) è tutt'altro che sicuro.La società bianconera, entro giugno, dovrà decidere anche sui prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.