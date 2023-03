La Juventus, questa mattina 16 marzo, ha svolto il risveglio muscolare in hotel in vista della gara contro il Friburgo. In questa seduta Massimiliano Allegri ha fatto alcune prove tattiche in vista del match di Europa League. Il tecnico ha ancora alcuni dubbi, in particolare deve decidere chi sarà il terzo centrale nella sua difesa. Al momento Federico Gatti sembra favorito per giocare insieme a Danilo e Gleison Bremer. Il numero 15 juventino si contende una maglia da titolare con Mattia De Sciglio.

Anche in avanti la Juventus c'è un piccolo dubbio e Allegri sembra intenzionato a schierare Fabio Miretti alle spalle di Dusan Vlahovic.

Il nodo da sciogliere è legato soprattutto alle condizioni di Angel Di Maria e Federico Chiesa: entrambi hanno recuperato in extremis e dovrebbero partire dalla panchina.

La Juventus propone qualche cambio

La Juventus, in queste ore, è un ritiro a Friburgo in attesa della gara di questo 16 marzo. Per questa partita Massimiliano Allegri ripartirà del 3-5-1-1 e in porta tornerà Wojciech Szczesny. Davanti a lui dovrebbe agire la difesa a tre composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo, essendo assenti Alex Sandro e Leonardo Bonucci. Mentre sulla corsia di destra a centrocampo agirà Juan Cuadrado. Il colombiano prenderà il posto di Mattia De Sciglio. Anche perché il numero 2 è in ballottaggio con Federico Gatti per giocare in difesa.

La sensazione, però, è che De Sciglio possa essere uno dei cambi da utilizzare a gara in corso.

Per il resto a centrocampo ci saranno i titolarissimi Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Leggermente più avanti, invece, dovrebbe essere impiegato Fabio Miretti. Il numero 20 juventino dovrebbe supportare Dusan Vlahovic.

Al momento Allegri non ha ancora sciolto le riserve su Federico Chiesa e Angel Di Maria, ma la sensazione è che entrambi partiranno dalla panchina. El Fideo, ieri 15 marzo, ha fatto solamente un provino che ha dato esito positivo, ma nei giorni scorsi di fatto non si è allenato. Mentre Federico Chiesa alla vigilia della gara contro il Friburgo ha fatto un buon allenamento.

In ogni caso anche il numero 7 juventino dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus contro il Friburgo (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

Calvo e Pessotto al seguito della squadra

Al seguito della spedizione della Juventus in Germania sono presenti Francesco Calvo e Gianluca Pessotto.

I due dirigenti bianconeri hanno lasciato l'hotel della squadra per partecipare al classico pranzo UEFA con la dirigenza del club tedesco.