Questi sono mesi difficili per i giocatori della Juventus che devono convivere con il -15 in classifica. La penalizzazione ha inevitabilmente causato degli scossoni all'interno del gruppo perché giocare con una zavorra del genere non è facile. Lo spogliatoio della Juventus, però, si è subito compattato dopo la sentenza emessa lo scorso 20 gennaio e Massimiliano Allegri ei suoi ragazzi sembrano più uniti che mai. Gli sfoghi del tecnico livornese o di alcuni calciatori sono stati rivolti a tutti verso l'esterno perché all'interno i bianconeri si danno l'uomo forte e si sostengono in una situazione che certamente è anomala.

La Juventus cerca di lottare sul campo come ha fatto contro la Roma ma a volte non basta e stando a quanto rivelato da Tuttosport, dopo il ko dell'Olimpico qualche giocatore bianconero ha pianto. La rabbia all'interno dello spogliatoio dopo il ko contro la Roma era tanta e nei giocatori è emerso un senso di frustrazione. Adesso, però, Massimiliano Allegri deve essere abile a tirare su il morale ai suoi ragazzi visto che giovedì 9 marzo ci sarà il match di Europa League contro il Friburgo.

Allegri difende i suoi ragazzi

In questi mesi così complicati per la Juventus, il lavoro più duro è toccato a Massimiliano Allegri che ha dovuto far accettare ai suoi ragazzi una penalizzazione arrivata a campionato in corso.

Il -15 ha, inevitabilmente, cambiato i piani bianconeri e trovare gli stimoli per giocare le gare di Serie A è complicato. Ma Massimiliano Allegri ei suoi ragazzi stanno facendo di tutto per compattarsi sempre di più e per tenere fuori dallo spogliatoio ogni fattore esterno. Ma per la Juventus la stagione rischia di subite nuovi cambiamenti visto che il club ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Ma il primo obiettivo dei bianconeri sembrano essere le coppe che potrebbero dare l'accesso alle competizioni europee.

Voglia di Juventus

Il gruppo della Juventus di fronte alle avversità del -15 si è compattato sempre di più e il primo a guidare il gruppo è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non ha abbandonato la nave nel momento più duro e anche i giocatori hanno sviluppato un senso di appartenenza.

Tant'è che Danilo ha firmato il rinnovo di contratto, Angel Di Maria avrebbe manifestato l'intenzione di rimanere e lo stesso Paul Pogba non avrebbe nessun ripensamento sul suo futuro a Torino. Dunque, da questa situazione la Juventus ha saputo cementarsi e adesso lo spogliatoio spera di poter raggiungere un bel traguardo. Il primo passo vedrà i bianconeri in campo giovedì 9 marzo contro il Friburgo. Per questa partita Massimiliano Allegri ha quasi tutta la rosa a disposizione visto che mancherà il solo Arek Milik. Infatti, Alex Sandro non ha riportato nessuna lesione dopo il problema accusato contro la Roma. Dunque, il brasiliano sarà a disposizione contro il Friburgo anche se potrebbe partire dalla panchina.