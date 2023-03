La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Se la squadra bianconera non dovesse qualificarsi per le competizioni europee tanti giocatori potrebbero lasciare Torino. Fra questi secondo calciomercato.it potrebbe esserci anche Manuel Locatelli, che piacerebbe molto all'Arsenal. L'ex Sassuolo era già stato vicino al trasferimento alla società inglese nel calciomercato estivo 2021 ma il giocatore accettò poi l'offerta della società bianconera.

Un trasferimento all'Arsenal che potrebbe quindi essere solo stato posticipato di due stagioni, con gli inglesi che potrebbero offrire una contropartita tecnica gradita dalla società bianconera.

La Juventus potrebbe valutare al riguardo un terzino sinistro, visto che Alex Sandro è oramai considerato un centrale e che potrebbe rimanere a Torino come alternativa difensiva nella stagione 2023-2024.

Possibile scambio di mercato fra Locatelli e Tierney

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da calciomercato.it, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Manuel Locatelli nel caso in cui non dovesse disputare le competizioni europee per le note vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Il centrocampista piacerebbe all'Arsenal, che potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Si tratta di Kieran Tierney, terzino sinistro classe 1997 di nazionalità irlandese.

Titolare in Europa League e non nel campionato inglese, in questa stagione fino ad adesso ha disputato 26 match fra campionato inglese, Fa Cup, Carabao Cup ed Europa League con un gol ed un assist fornito ad un suo compagno. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, Locatelli invece avrebbe un prezzo di circa 50 milioni di euro.

Di conseguenza la società inglese dovrebbe aggiungere circa 20 milioni di euro per portare a termine l'operazione. La società bianconera starebbe valutando anche altri terzini in previsione della stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa la difesa nel calciomercato estivo.

Oltre ad un centrale potrebbero arrivare un terzino sinistro ed uno destro. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza: il primo arriverebbe a parametro zero, il secondo ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbero lasciare Torino Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, e Leandro Paredes, attualmente in prestito dal Paris Saint Germain con un diritto di riscatto che difficilmente la società bianconera eserciterà considerando la deludente stagione fino ad adesso dell'argentino.