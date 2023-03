La Juventus prosegue la propria rincorsa all'Europa che conta: la vittoria per 0-1 contro l'Inter arrivata grazie al contestato gol di Filip Kostic ha portato i bianconeri a 7 punti dal quarto posto occupato dal Milan, un percorso netto quello degli uomini di Allegri nel girone di ritorno in cui sono arrivate soltanto vittorie e due sole sconfitte, quella casalinga contro il Monza e in trasferta sul campo della Roma.

Proprio la partecipazione alla competizione europea nella stagione 2023-2024 potrebbe essere decisiva per la permanenza di alcuni giocatori in rosa.

Fra questi ci sarebbe Adrien Rabiot per cui il club avrebbe comunque pronto come sostituto Davide Frattesi del Sassuolo, che avrebbe deciso di valutare il prolungamento di contratto con la società bianconera qualora il club riuscisse in questa tribolata stagione a centrare la partecipazione alla prossima Champions League.

Adrien Rabiot potrebbe valutare la permanenza alla Juventus in caso di qualificazione alla Champions League

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juvelive.it, Rabiot starebbe valutando di restare alla Juventus prolungando la sua intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza attualmente a giugno 2023. Due le condizioni che richiederebbe il centrocampista francese: la prima l'ingaggio, con l'entourage che vorrebbe 10 milioni l'anno cui potrebbe derogare scendendo fino a 7 - 7,5 a patto però che arrivi un bonus alla firma da almeno 10 milioni di euro, la seconda la qualificazione del club alla prossima Champions League.

Eventualità questa comunque collegata anche alle vicende extra campo nelle quali non è detto non entri anche direttamente l'UEFA.

La Juventus può qualificarsi alla Champions League vincendo l'Europa League

La Juventus può raggiungere la Champions League non soltanto centrando il quarto posto in Serie A ma anche vincendo l'Europa League, competizione nella quale il club dovrà affrontare lo Sporting Lisbona ai Quarti di Finale, con una successiva eventuale semifinale contro la vincente tra Manchester United e Siviglia.

Se dovesse arrivare in finale potrebbe incontrare la Roma, che sarà impegnata nell'altra parte del tabellone contro il Feyenoord ai Quarti ed eventualmente poi contro la vincente tra Bayer Leverkusen e Union SG. Sempre come accennato che l'UEFA non sanzioni il club per aver violato i parametri del Fair Play Finanziario.