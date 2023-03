La Juventus è al lavoro per definirei il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte di questo dipenderà anche dall'evoluzione della situazione giudiziaria della società bianconera, c'è il rischio che non partecipi alle competizioni europee nella stagione 2023-2024 e questo potrebbe pesare evidentemente sulla conferma o meno dei giocatori. Ci sono però dei giocatori che potrebbero lasciare Torino non per motivi sportivi ed economici ma per decisioni societari. Uno dei più chiacchierati a tal riguardo negli ultimi giorni è stato Szczesny, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024 e che dopo diverse stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Si parla di un interesse di diverse società per il giocatore. Come sostituto, secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gianluigi Donnarumma, che non sarebbe certo della sua permanenza nel Paris Saint Germain dalla stagione 2023-2024.

La Juventus valuterebbe come rinforzo Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe lasciar partire Szczesny a giugno. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, soprattutto quelle inglesi, che potrebbero investire circa 20 milioni di euro sul suo cartellino oltre a garantirgli i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Come sostituto potrebbe arrivare nella società bianconera Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain trasferitosi a parametro zero nella società francese nel calciomercato estivo del 2021.

Di certo l'ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione non agevola il suo approdo nella società bianconera, così come la valutazione di mercato. Molto dipenderà dalla volontà del Paris Saint Germain di lasciarlo partite e dalla disponibilità del giocatore di accettare un ingaggio meno pesante rispetto a quello che guadagna attualmente.

Si è parlato nelle ultime settimane anche della possibile promozione di Mattia Perin come portiere titolare, con l'arrivo di un portiere giovane come secondo. Alla società bianconera piace molto Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di cartellino di proprietà dell'Atalanta. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche nel rinforzare il settore difensivo. Servono almeno due giocatori, sia sulla fascia sinistra che sulla destra. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, altro giocatore seguito dalla società bianconera è Emil Holm, giocatore dello Spezia valutato dalla società ligure circa 10 milioni di euro.