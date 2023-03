La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Sarà un mese di aprile impegnativo in cui si dovranno definire anche le strategie di mercato in previsione di un Calciomercato estivo davvero importante, se consideriamo che in estate si festeggia il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus. Si parla di acquisti ma anche di cessioni, uno dei possibili partenti è Szczesny, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. C'è il rischio per la società bianconera di perderlo a parametro zero, di conseguenza la Juventus potrebbe decidere di monetizzare da una cessione a giugno.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e fra le società interessate ci sarebbe il Tottenham, alla ricerca del sostituto alla lunga di Lloris. La società bianconera potrebbe valutare al posto di Szczesny uno fra Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, e Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di cartellino di proprietà dell'Atalanta. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juve potrebbe acquistare uno fra Vicario e Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire a giugno Szczesny. L'attuale titolare bianconero ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e questo potrebbe agevolare una sua partenza a parametro zero alla fine della stagione 2023-2024.

La società bianconera valuterebbe la sua cessione anche perché è uno dei giocatori che più guadagna a Torino, ovvero circa 6 milioni di euro a stagione. Fra i giocatori che piacciono come sostituti di Szczesny ci sono due italiani protagonisti di una stagione importante in Serie A, ovvero Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi.

Il primo arriverebbe per fare subito il titolare, il secondo invece potrebbe essere acquistato inizialmente non per fare subito il titolare ma per giocarsi il posto con Perin, che inizialmente sarebbe preferito anche perché ha dimostrato tutta la sua bravura ogni volta che è stato schierato titolare da Massimiliano Allegri.

La scelta della società bianconera sembrerebbe essere quella di italianizzare sempre di più la rosa bianconera, non è un caso si parli di altri nomi protagonisti nella nazionale italiana che potrebbero arrivare nella società bianconera durante il calciomercato estivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con Giorgio Scalvini, centrale dell'Atalanta classe 2003 valutato circa 30 milioni di euro. Più o meno lo stesso prezzo di mercato di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato fra i giocatori che più piacciono c'è Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham a prezzo vantaggioso a giugno.