La Juventus ha vinto un match molto delicato contro l'Inter in campionato (0-1, rete di Kostic su assist di Rabiot) con i bianconeri adesso a 7 punti dal quarto posto.

Delle dinamiche che nell'immediato futuro interesseranno il club ha parlato nelle ultime ore il direttore di Tuttosport Guido Vaciago: intervistato da Calciomercato.it, il giornalista ha parlato sia delle vicende giudiziarie, evidenziando come a suo dire il club non rischi la retrocessione, che del caso plusvalenze, in merito al quale sempre secondo Vaciago la società avrebbe scontato una disparità di trattamento rispetto all'utilizzo di uno strumento finanziario cui numerose realtà sportive farebbero ricorso.

Vaciago si è espresso anche sulla dirigenza del futuro, evidenziando quali caratteristiche secondo lui dovrebbe possedere il prossimo direttore sportivo del club.

Profili ideali per il ruolo di direttore sportivo Cristiano Giuntoli e Ricky Massara

'Vedi Del Piero, Chiellini e Buffon. Secondo me verrà fatto in un secondo momento. Il prossimo direttore sportivo deve essere in grado di lavorare come ha fatto Giuntoli a Napoli o come Massara al Milan. Il profilo del direttore sportivo potrebbe essere questo'. Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago in una recente intervista a calciomercato.it, che in un passaggio successivo ha parlato anche di calciomercato e del futuro di alcuni calciatori bianconeri: 'Io non credo si stiano preparando a vendere Vlahovic, ma non ci sono dubbi che abbia molto appeal.

Rabiot può farne un discorso e potrebbe andare via. Ma potrebbe cambiare idea, magari offrendogli anche la fascia di capitano. Di Maria potrebbe rimanere anche senza la Champions, lui sta bene a Torino e giocare altre gare in Champions, con la sua carriera, non credo gli cambi la vita'.

Il mercato della Juventus

Tra le situazioni più impellenti per la società sul fronte calciomercato la questione relativa ai calciatori in scadenza di contratto a giugno.

Tra questi Alex Sandro, che potrebbe rinnovare, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, in merito ai quali il direttore tecnico Francesco Calvo ha parlato di discorsi che si stanno portando avanti nel dietro le quinte.

Difficile invece una permanenza di Juan Cuadrado, anche lui in scadenza a giugno, quasi impossibile quella di Leandro Paredes, che in estate tornerà al PSG, società che detiene la proprietà del suo cartellino, senza che il club eserciti il diritto di riscatto.