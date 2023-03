La Juventus nei prossimi mesi dovrà decidere anche il futuro di diversi giovani che si stanno mettendo in evidenza in Primavera e nella formazione Next Gen. Fra questi c'è anche Kenan Yildiz, arrivato a parametro zero a luglio dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nello scorso Calciomercato estivo.

Il classe 2005 ha finora ben figurato nella formazione Primavera bianconera, ma sarebbe deluso per il fatto di aver avuto molto meno spazio di quanto si aspettava nella squadra Next Gen, impegnata in Serie C. Proprio per questo il giocatore starebbe valutando la possibilità di lasciare la società bianconera nel calciomercato estivo.

Kenan Yildiz potrebbe lasciare la Juventus in estate

Come scrive La Gazzetta dello Sport al giocatore era stato promesso che dopo il Mondiale in Qatar sarebbe stato aggregato in modo permanente alla NextGen, potendo misurarsi nel campionato "di Serie C. Invece, dopo l'esordio con la Virtus Verona poco prima di Natale, Yildiz ha collezionato solamente una panchina, senza entrare in campo (contro il Lecco il 19 febbraio). Per il resto ha sempre giocato invece con la Primavera allenata da Paolo Montero. Pertanto il giocatore sarebbe deluso e potrebbe valutare un addio a Torino nella prossima estate.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 22 incontri nel campionato Primavera segnando nove gol fornendo sei assist.

A questi bisogna aggiungere una presenza in Coppa Primavera e sei match disputati (con tre gol segnati) nella Youth League.

Kenan Yildiz ha sottoscritto un contratto con la Juventus nel recente calciomercato estivo fino a giugno 2025 e può giocare in tutti i ruoli nel settore avanzato. Fra le società che sarebbero interessate al giocatore ci sarebbe il Barcellona.

Il punto sugli altri giovani della Juventus

La Juventus anche nella stagione 2023-2024 dovrebbe continuare ad affidarsi a diversi giovani, anche per la rosa della prima squadra.

Ad esempio ritorneranno dal prestito al Monza Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella, così come Andrea Cambiaso attualmente al Bologna e Koni De Winter, difensore in prestito all'Empoli.

Di questi sembrano avere maggiori possibilità di rimanere nella rosa bianconera i due ex Genoa, ossia Rovella e Cambiaso. Il centrocampista potrebbe sostituire Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, mentre il terzino potrebbe essere utile perché può giocare su entrambe le fasce.