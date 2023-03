Le ultime indiscrezioni sul mercato della Juventus testimonierebbero come la formazione bianconera spererebbe nelle cessioni a titolo definitivo di Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Denis Zakaria per poi avere a disposizione un tesoretto utile da poter reinvestire su Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che Lotito valuterebbe circa 50 milioni di euro.

La Juventus spera nel tesoretto con le cessioni a centrocampo: Kulusevski, McKennie e Zakaria potrebbero portare oltre 100 milioni di euro

La Juventus nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe ottenere un vero e proprio Tesoretto dalla cessione di tre calciatori che attualmente si trovano in prestito con diritto di riscatto in altre squadre.

Gli elementi in questione sarebbero dunque Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Denis Zakaria. Per quanto concerne Kulusevski, il centrocampista svedese attualmente in forza al Tottenham potrebbe essere riscattato dagli "Spurs" obbligatoriamente per 35 milioni di euro solo se lo stesso riuscisse a giocare almeno il 50% delle partite in Premier League e per 45 minuti. Il Tottenham, nell'accordo che fece nel 2022 con la Juventus, potrebbe altresì riscattare Kulusevski anche se quest'ultimo non riuscisse ad adempiere alle condizioni prestabilite nel contratto. Discorso leggermente diverso varrebbe per McKennie: il mediano americano si è trasferito al Leeds nella scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro + 4,5 di bonus per un totale di 39 milioni di euro.

Infine anche Denis Zakaria, trasferitosi al Chelsea nella scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro più 5 di bonus potrebbe dunque fruttare alla Juventus un tesoretto di ulteriori 33 milioni di euro.

Juve, con i soldi delle cessioni i bianconeri potrebbero puntare Milinkovic-Savic della Lazio

Qualora dunque la Juventus riuscisse davvero a piazzare i tre calciatori sopra nominati avrebbe un tesoretto da circa 90 milioni di euro da poter reinvestire per andare a potenziare il centrocampo. Il nome che farebbe gola alla Juve è quello di Milinkovic-Savic [VIDEO] della Lazio.

Il sergente biancoceleste che andrà in scadenza di contratto con i capitolini nel 2024, verrebbe valutato dal presidente Claudio Lotito una cifra vicina ai 50 milioni di euro, somma di cui la Juventus potrebbe disporre quasi esclusivamente se le cessioni succitate andassero davvero in porto. Apparirebbe difficile infatti pensare che la formazione bianconera, con i problemi economici palesati in questi ultimi mesi, potrebbe altrimenti lanciare l'assalto a Milinkovic-Savic.