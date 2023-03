La Juventus ha depositato il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni in data 28 febbraio scorso avverso la decisione della Corte Federale d'Appello in merito al caso plusvalenze.

Quello presentato dal club è un documento ricco e dettagliato in cui la società bianconera contesta numerosi aspetti alla Corte Federale d'Appello in riferimento alle motivazioni che hanno condotto la stessa ad infliggere una penalizzazione di 15 punti.

Per conoscere l'esito del ricorso bisognerà aspettare diverse settimane, intanto è possibile analizzare alcuni dagli aspetti messi in evidenza dal club.

Fra le contestazioni mosse al Procuratore Chiné c'è anche la valutazione di mercato eseguita dallo stesso in riferimento ai giocatori Giacomo Vrioni e Matteo Brunori. Come scrive Tuttosport il giocatore albanese è stato valutato da Chiné 600 mila euro, per quanto riguarda invece Brunori la valutazione di mercato stabilita dal procuratore federale sarebbe di 400 mila euro, con la Juventus che invece lo ha acquistato dal Pescara per 2,8 milioni di euro.

La Juventus, la Procura 'riscrive' il valore dei cartellini di Vrioni e Brunori

Nelle motivazioni pubblicate dalla Corte Federale d'Appello per la penalizzazione di 15 punti si parla dunque anche della valutazione di mercato di alcuni giocatori. Nello specifico il primo a contestare il prezzo di mercato di alcuni bianconeri è stato il procuratore Chiné, riferendosi a Giacomo Vrioni e Matteo Brunori.

Il giocatore albanese è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2020 dalla Sampdoria per circa 4 milioni di euro. Dopo aver giocato nell'under 23 ed aver subito un pesante infortunio al ginocchio è stato ceduto in prestito nel 2021 al WSG Tirol, vincendo il titolo di miglior marcatore del campionato austriaco. Una stagione importante che ha portato la Juventus a venderlo nel recente Calciomercato estivo al New Englans, società americana, per circa 3,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda Brunori nel 2022 ha segnato 30 gol ed è stato poi ceduto al Palermo nel recente calciomercato estivo per 2 milioni di euro più bonus.

La Juventus contesta il valore attribuito dalla Procura Federale ad alcuni giocatori bianconeri

Gli avvocati della Juventus contestano quindi il fatto che il procuratore federale Chiné si sarebbe svestito dalle vesti di pm per diventare, a loro detta, un direttore sportivo.

Come è noto sarebbero stati presi come i riferimenti le valutazioni di mercato stabilite dal sito Transfermarkt ma come si legge nel ricorso della Juventus 'in nessuna conversazione intercettata e in nessun documento acquisito si rinviene alcun riscontro di sorta per sostenere che il valore dei calciatori sia pari a quello attribuito dalla Procura Federale'.

Anche per via di queste valutazioni 'riscritte' dalla procura si è arrivati alla contestazione della 'famosa' cifra di 60 milioni di euro di plusvalenze cosiddette fittizie, tesi (e cifra) che il club punta a smontare proprio grazie al ricorso.