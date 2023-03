Stando a quanto riferito da Tuttosport la Juventus starebbe pensando ad Andrea Berta dell'Atletico Madrid come prossimo direttore sportivo. In alternativa al DS della compagine spagnola alla Juve piacerebbe anche il nome di Frederic Massara del Milan. Inoltre per il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, la società bianconera penserebbe anche a Cristiano Giuntoli del Napoli.

La Juve cercherebbe un nuovo direttore sportivo: piacerebbero Berta e Massara

La Juventus dopo il caso plusvalenze ha dovuto effettuare un restyling della propria struttura societaria che ha visto coinvolte le uscite di diverse figure tra cui quella del presidente Andrea Agnelli.

L'idea della compagine bianconera sarebbe quella di ristrutturare dalle basi la dirigenza ed uno dei prossimi nomi che dovrebbe cambiare sarebbe quello del direttore sportivo. Secondo quanto riferito nelle scorse ore dal quotidiano Tuttosport uno dei nomi attenzionati per questo scopo sarebbe Andrea Berta: l'attuale DS dell'Atletico Madrid piacerebbe particolarmente alla Juventus che affiderebbe ad un uomo navigato come lui le chiavi delle prossime sessioni di Calciomercato. Oltre a Berta la società bianconera osserverebbe anche altri profili per il ruolo del direttore sportivo come ad esempio quello di Frederic Massara: l'attuale braccio destro di Paolo Maldini al Milan sarebbe un nome che la Juventus seguirebbe ormai da diverse settimane e Massara, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione l'interesse della "Vecchia Signora" in quanto diverrebbe l'unico direttore sportivo di una squadra di primissimo livello.

Longari: "La Juventus pensa al miglior DS della scorsa estate, Giuntoli"

Secondo il giornalista sportivo Gianluigi Longari, la Juventus starebbe pensando anche ad altri profili a cui affidare il delicato ruolo del direttore sportivo. Stando dunque a quanto trascritto da Longari nelle scorse ore su Sportitalia, la formazione bianconera sognerebbe di ingaggiare Cristiano Giuntoli, DS Del Napoli capace di costruire una squadra da scudetto nonostante diverse cessioni pesanti: “Pensando al ruolo di Direttore Sportivo non si può che ragionare su chi ha dimostrato di essere stato più bravo di tutti nell'ultima estate di mercato, ovvero Cristiano Giuntoli.

Il Deus ex machina del Napoli è corteggiato sostanzialmente da tutti, Juve compresa, in vista della ricostruzione che dovrà essere predisposta per il futuro. Tuttavia è giusto ipotizzare che una decisione possa arrivare solo a bocce ferme”. È comunque doveroso sottolineare come Giuntoli sia legato contrattualmente al Napoli fino al 2024 e che di conseguenza sarebbe complicato pensare che De Laurentiis lo possa far partire prematuramente.